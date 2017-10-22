نورة الكعبي: «الاتحاد» حالة من التميز والريادة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت «الاتحاد» أمس بمرور 48 عاماً على صدور الجريدة، وأكدت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة مجلس إدارة «أبوظبي للإعلام»، أن احتفاء أسرة جريدة «الاتحاد» بذكرى تأسيسها الثامنة والأربعين، يعتبر دلالة على حالة التميز والريادة التي نجحت «أبوظبي للإعلام» في ترسيخها عبر فريق إعلامي أثبت قدراته الواعدة وإمكاناته المهنية المتميزة.

وقالت معاليها - في تصريح بمناسبة الاحتفال - إن جريدة الاتحاد هي عمود بيتنا الإعلامي ولاعب استثنائي في مسيرتنا، فقيم المصداقية والمسؤولية الوطنية أسهمت في استحقاقها لقب (مصدرك الأول)، للوصول إلى ما هي عليه الآن من مكانة منافسة لأبرز المؤسسات الإعلامية العربية العريقة.

شهد الاحتفال سعادة الدكتور علي بن تميم المدير العام لـ «أبوظبي للإعلام» ومحمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الاتحاد والمدير التنفيذي للنشر في أبوظبي للإعلام بالإنابة، وحمد الكعبي نائب رئيس التحرير وإبراهيم العسم مدير التحرير التنفيذي، وعبد الرحيم البطيح رئيس مكتب العلاقات الحكومية والدولية في «أبوظبي للإعلام» والمديرون ورؤساء الأقسام والعاملون في الصحيفة بمختلف الأقسام.