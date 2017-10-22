«الشارقة للكتاب» يسمّي محمد صابر عرب شخصية العام الثقافية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض الشارقة الدولي للكتاب عن اختيار الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة المصري الأسبق، شخصية العام الثقافية للدورة السادسة والثلاثين التي تنطلق في الأول من نوفمبر المقبل.

ويعد محمد صابر عرب إحدى قامات الثقافة العربية، حيث جمع بين التاريخ، والأدب، والفكر، وهو يتمتع بنظرة تاريخية متعمقة تنادي بالمحافظة على ثوابت العروبة في مواجهة التحديات المعاصرة، وعرف عنه الاهتمام بالقضايا العربية، والسعي إلى تطوير العمل الثقافي. ووصف أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الدكتور عرب بأنه «شخصية ثقافية ملهمة، ولطالما ارتبط بممارسة العمل الثقافي، ودعم المثقفين، إلى جانب وجوده المتكرر في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وحرصه على التفاعل مع مشروع الشارقة الثقافي والمعرفي والفكري».

وأكد العامري أن اختيار الدكتور عرب «جاء تقديراً لجهوده وإنجازاته الثقافية والتعليمية، وكذلك لإسهاماته في إنجاز عشرات الأبحاث العلمية، وإصدار العديد من الكتب التي أثرت المكتبة العربية وشكلت إضافة قيّمة لها». وإلى جانب توليه منصب وزير الثقافة في ثلاث حكومات متعاقبة، تسلم عرب العديد من المناصب المهمة في مصر، من أبرزها رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وكان عضواً في لجنة كتابة تاريخ الأمة العربية بتكليف من الجامعة العربية، ويعمل حالياً أستاذاً لتاريخ العرب الحديث في جامعة الأزهر، وفي معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية. وقد ألف محمد صابر عرب عشرات الكتب والبحوث العلمية، منها: كتاب «الحركة الوطنية في مصر 1908-1914»، و«تاريخ العرب الحديث»، و«وثائق مصر في القرن العشرين»، و«الفكر السياسي عند عباس العقاد»، وبحث «دور الشيخ زايد في قيام مجلس التعاون الخليجي»، وبحث «دور الثقافة العربية في دعم العلاقات العربية العربية»، وبحث «تجارة الخليج العربي في ظل السيطرة البرتغالية».