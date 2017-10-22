«الثقافة والسياحة» بأبوظبي تعيد إطلاق منارة السعديات نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أمس، أنها ستعيد إطلاق منارة السعديات في نوفمبر المقبل. وتتزامن إعادة الإطلاق مع تدشين مجموعة من البرامج الجديدة المصممة خصيصاً لجميع أفراد المجتمع، حيث تم تحديثها مؤخراً لتقديم مجموعة واسعة من المبادرات والنشاطات الثقافية التي تغطي مجالات الفنون والتصميم والموسيقا والسينما والنشاطات التعليمية والترفيهية.
وقال سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة : «باعتبارها أول مركز ثقافي في منطقة السعديات الثقافية، شهدت منارة السعديات في السنوات الماضية نمو المجتمع الثقافي والفني في العاصمة، ومع تطور الحركة الثقافية في الإمارة، ازدادت الاحتياجات لمرافق وخدمات تستوعب عدداً أكبر من متذوقي الفنون، لذلك نعيد إطلاق منارة السعديات في حلتها الجديدة، لتكون منصة ثقافية ثرية وحيوية توفر للمجتمع فرص اللقاء مع فنانين إماراتيين وعالميين، والمشاركة في أنشطة تعكس رؤية جزيرة السعديات الثقافية، وفي إطار التزامنا بترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها مركزاً إقليمياً للثقافات والفنون».
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ويوفر استوديو الفنون فرصة لخوض تجربة الفنون وقوتها التعبيرية تحت إشراف فريق من المعلمين واختصاصيي الفنون التشكيلية.
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