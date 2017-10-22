«ملكة جمال أميركا للمسنات» واجهة «إيجابية» للشيخوخة

اتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة (أ ف ب)
تقام في الولايات المتحدة مسابقة «ملكة جمال المسنات» لكي تكون واجهة «للجوانب الإيجابية للشيخوخة» بمشاركة نساء تجاوز عمرهن الستين من مشارب الحياة المختلفة، من طبيبة نفسية ورئيسة شركة وموظفة سابقة في «السي آي إيه».
وقد فازت باللقب لعام 2017 الخميس الماضي كارولين سلايد هاردن، وهي مغنية سابقة تبلغ 73 عاماً في أحد فنادق اتلانتيك سيتي في نيوجيرسي المعروفة بانتشار الكازينوهات في أرجائها والعدد الكبير للمتقاعدين فيها. وتقول سلاي هاردن «إنها سن الأناقة وهي البداية وليست النهاية».
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وتهدف المسابقة إلى «الترويج للجوانب الإيجابية للتقدم بالسن» في وقت يستمر عدد المسنين بالارتفاع في الولايات المتحدة. وفي مسابقة اتلانتيك سيتي، لا مرور بلباس البحر للمشاركات اللواتي أتين من كل الولايات الأميركية، بل بفساتين رائعة وتسريحات شعر جميلة وتبرج متألق.