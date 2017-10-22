«ملكة جمال أميركا للمسنات» واجهة «إيجابية» للشيخوخة

اتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة (أ ف ب)

تقام في الولايات المتحدة مسابقة «ملكة جمال المسنات» لكي تكون واجهة «للجوانب الإيجابية للشيخوخة» بمشاركة نساء تجاوز عمرهن الستين من مشارب الحياة المختلفة، من طبيبة نفسية ورئيسة شركة وموظفة سابقة في «السي آي إيه».

وقد فازت باللقب لعام 2017 الخميس الماضي كارولين سلايد هاردن، وهي مغنية سابقة تبلغ 73 عاماً في أحد فنادق اتلانتيك سيتي في نيوجيرسي المعروفة بانتشار الكازينوهات في أرجائها والعدد الكبير للمتقاعدين فيها. وتقول سلاي هاردن «إنها سن الأناقة وهي البداية وليست النهاية».

وقد تألقت بفستانها الحرير وتسلحت بأصولها المحلية وبسمتها العريضة وبشرتها الرائعة لتفوز بالمسابقة بسهولة بعد سنتين على وفاة زوجها الذي أمضت معه أكثر من خمسين عاماً، وهي كانت تحمل لقب ملكة جمال نيوجيرسي. ويزخر نادي «ملكة جمال أميركا للمسنات» مع كل هؤلاء النساء اللواتي بلغ بعضهن عمر التسعين، بتجارب السرطان والطلاق والترمل، وقد استحدثت المسابقة في عام 1971.

وتهدف المسابقة إلى «الترويج للجوانب الإيجابية للتقدم بالسن» في وقت يستمر عدد المسنين بالارتفاع في الولايات المتحدة. وفي مسابقة اتلانتيك سيتي، لا مرور بلباس البحر للمشاركات اللواتي أتين من كل الولايات الأميركية، بل بفساتين رائعة وتسريحات شعر جميلة وتبرج متألق.