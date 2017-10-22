2000 متسابق في «تحدي الصحراء»

دبي (الاتحاد)

شهدت بطولة القوة البدنية «تحدي الصحراء» التي أقيمت للعام الرابع على التوالي بدعم مجلس دبي الرياضي نجاحًا كبيرًا، حيث شارك فيها أكثر من 2000 متسابق من عشاق رياضات التحدي من مختلف الجنسيات والأعمار، واحتضنت منافساتها دبي لاند. وحضر فعاليات البطولة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، كما حضر عدد كبير من ممثلي المؤسسات الحكومية وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني وعدد كبير من الإعلاميين. وتصدر المتنافسون الإماراتيون المراكز الأولى في سباق 5 كيلومترات بالبطولة، حيث حصد فريق القيادة العامة لشرطة دبي المراكز الأولى في السباق، وفاز سعيد الكندي بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في وقت قدره 32 دقيقة و10 ثوان، تلاه خالد الخوري في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 32 دقيقة و34 ثانية، وجاء زميلهم خليفة مضاف في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 32 دقيقة و49 ثانية، كما فاز راشد البطي بلقب أسرع متسابق في البطولة.

وحصد ماركز أنتونيو بيسيرا كاسترو المركز الأول في سباق 10 كيلومترات بعد إنهائه السباق في زمن قدره 47:01 دقيقة، تلاه عثمان صافي في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 48:38 دقيقة، وجاء هالفارد بورشيم في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 51:29 دقيقة.

وفي فئة السيدات فازت إيفانا كولاريك بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 54:50 دقيقة، تلتها كارولينا جوتيريز في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 1:00:44 ساعة، وجاءت جولينا توستيك في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 1:01:19 ساعة.

وفي فئة الفرق فاز فريق بيتش بوتي1 بالمركز الأول بعد إنهاء أعضاء الفريق للسباق في زمن قدره 57:54، تلاه في المركز الثاني فريق إم جي ووريرز دي إكس بي بعد إنهائهم السباق في زمن قدره 1:00:42، وجاء فريق بارلي كابابل في المركز الثالث بعد إنهائهم السباق في زمن قدره 1:08:10 ساعة.

وعبر سعيد حارب عن فخره بتصدر الإماراتيين في هذه المنافسات القوية، وقال: «اهتمام القيادة الرشيدة بشباب الوطن ودعمهم باستمرار وحرصهم على متابعة الرياضيين بشكل مستمر لكي يعتلوا منصات التتويج في كافة المحافل الرياضية الدولية هو السبب الأساسي لتفوق الرياضيين الإماراتيين في هذا التحدي، وكلنا فخر لفوز أبنائنا بالمراكز الأولى، وتغلبهم على كل العقبات والصعاب التي صنعت خصيصاً لاختبار قوة ولياقة وذكاء المتنافسين، رغم شدة المنافسة ووجود العديد من الرياضيين المخضرمين من الجنسيات الأخرى».

وأضاف: «يحرص المجلس على دعم مثل هذه النوعية من الفعاليات الرياضية التي تهدف إلى حث كافة أطياف المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وذلك ترجمة للخطة الاستراتيجية لدبي 2021، فنظمنا فعاليات في البر والبحر والجو وفي الصحراء، حتى أصبحت دبي مدينة تنبض بالرياضة والنشاط والحيوية، كما أننا نعمل دائماً بروح الفريق الواحد من خلال التعاون مع كافة المؤسسات سواء الرياضية أو المجتمعية الحكومية منها والخاصة، حيث يكمن دور المجلس في توعية المجتمع بأهمية الرياضة ونشر ثقافة النشاط البدني بين كافة أوساط المجتمع».