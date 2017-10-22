غصين وتروش يحلقان باللقب في حديقة الحيوانات

العين (الاتحاد)

سجل سباق مجلس أبوظبي الرياضي للجري الذي أقيم في حديقة الحيوانات بالعين، صباح أمس مشاركة مجتمعية كبيرة وصلت إلى 358 متسابقاً، ولثلاث مسافات رئيسية 2.5 كم، 5 كم، 10 كم، ضمن سلسلة السباقات الرياضية المجتمعية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع حديقة الحيوانات في العين. وأسفرت نتائج سباق الـ 2.5 كم عن فوز محمد خلفان الحوسني فئة 5-7 سنوات بالمركز الأول، وأيان مسعود بالمركز الأول عن فئة 8-10 سنوات، والكندي عمر أنور عن فئة 11-13، والهندي مهان توسي عن الفئة المفتوحة، والبريطانية تيسا شيران عن فئة 5-7، والإماراتية مريم خالد القبيسي عن فئة 8-10، والهندية سمية سوبكاتولا عن فئة 11-13، وفي الفئة المفتوحة فازت البريطانية ديبي دوتون بالمركز الأول، أما في سباق الـ 5 كم المفتوح ففاز بالمركز الأول الأردني عامر غصين عن فئة الرجال، وفي فئة السيدات فازت الفرنسية جيسيكا تروش بالمركز الأول.

وفي ختام السباق توج خالد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي الفائزين بجميع الفئات، كما قدم الميداليات التذكارية لجميع المشاركين من مختلف الجنسيات والاعمار، تقديرا لمشاركتهم واثرائهم للفعاليات الرياضية وتشجيعهم للمشاركة والتفاعل باستمرار مع السباقات المجتمعية. من جهته أشاد خالد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بالمخرجات الإيجابية لسباق المجلس للجري الذي أقيم في حديقة الحيوانات بالعين في سابقة هي الأولى من نوعها، مبينا أن السباق حقق تفاعلا رياضيا مجتمعيا في معلم سياحي من معالم مدينة العين، لافتا الى ان السباق شهد مشاركة العوائل والصغار والكبار والرجال والسيدات، معربا عن ارتياحه برؤية السعادة والفرحة تغمر جميع من شارك في فئات السباق المختلفة، مبينا ان هذه السباقات تؤكد من جديد حرص واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي بكافة خططه ورسالته الطامحة لجعل الرياضة نمط الحياة اليومية في مجتمع إمارة أبوظبي. وأشاد القبيسي بالفكرة الأولى من نوعها في أن يقام سباق مجتمعي للجري بين أروقة حديقة للحيوانات، كما أشاد بالإقبال الكبير على السباق حيث وصل عدد المشاركين إلى 358 متسابقاً ومتسابقة، والذي يمثل أحد الفعاليات المعتمدة في أجندة الرياضة المجتمعية والهادفة لرفع مستوى الوعي الرياضي وتحسين اللياقة البدنية، لافتاً إلى أن المتسابقين تنافسوا على 3 مسافات رئيسة وعلى أكثر من فئة عمرية في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط والإثارة وسط الحياة البرية التي توفرها حديقة الحيوانات بالعين.