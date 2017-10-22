زورق «أبوظبي 5» يحل ثالثاً ويتصدر الترتيب العام

خالد السعدي (ويهاي)

حل زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في المركز الثالث بالسباق الرئيسي الأول للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات المقامة حالياً في مدينة ويهاي الصينية، في حين تمكن زورق بلو رو الأسترالي 8 بقيادة بريت لوهرمان وبال فيريك من الفوز باللقب وحل في المركز الثاني زورق ويهاي شاينا 10 جيوفاني كاربتيلا وجوكيم كوملين، فيما جاء زورق الفيكتوري 3 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي في المركز السادس بعد خطأ بسيط تعرض له في انطلاقة السباق الرئيسي والدورة الأولى.

وتصدر زورق أبوظبي 5 الترتيب العام للبطولة بنهاية السباق بوصوله للنقطة رقم 86، في حين تراجع زورق الفيكتوري 3 إلى المركز الثاني والوصافة برصيد 85 نقطة، لكي تشتعل الإثارة على صدارة البطولة قبل انطلاق السباق الرئيسي الثاني والختامي اليوم. وكان السباق قد بدأ بانطلاق زورق أبوظبي 5 من المركز الثالث، في حين انطلق زورق الفيكتوري من المركز الثاني والأسترالي في الصدارة، وتسبب خطأ بسيط في تراجع الفيكتوري إلى الخلف، بينما يستغل زورق ويهاي شاينا المنافسة ليتقدم للأمام ويحل ثانياً. وتنطلق اليوم أحداث وتفاصيل السباق الرئيسي الثاني للجولة في الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت الصين، وستكون الانطلاقة على نفس ترتيب نتائج الأمس، حيث يبدأ زورق أبوظبي من المركز الثالث، وسيكون أمامه فرصة كبيرة من أجل المنافسة على المركز الأول للسباق وأيضاً صدارة الترتيب العام للجولة. وأكد ناصر الظاهري، راديو مان الفريق والمشرف الفني لفريق أبوظبي، أن زورق أبوظبي 5 ماضٍ بثقة في استراتيجية حصد النقاط والوصول لمنصة التتويج في كل جولة، بالإضافة إلى أهمية حصد المراكز الأولى وعدم الابتعاد عن الصدارة، وقال: زورق أبوظبي 5 طبق المطلوب منه وحقق الاستراتيجية المتوازنة بأهمية إحراز النقاط وضمان التتويج في كل سباق، وأيضاً عدم المجازفة في السباق، كنا في منافسة قوية مع بقية الزوارق خلال السباق الأول، وبقي أن نستمر على نفس النهج والوضع اليوم خلال السباق الثاني، أمامنا فرصة كبيرة لكي نواصل التحدي والبقاء في دائرة الترشيحات على الفائزين بلقب البطولة، وأن يكون لنا حضور أيضاً في ختام جولات الصين.

من ناحيته توجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالتهنئة لزورق أبوظبي بما حققه من نتيجة إيجابية في السباق الأول للجولة الثانية، وأكد أن الأهم اليوم في السباق الختامي للجولة، وقال: يتوجب على زورق أبوظبي بذل مزيد من الجهد كي يحقق الأفضل، كما تعود جمهور الإمارات من الفريق، نثق في قدرات فريقنا ونتطلع إلى نتائج متميزة.

وأكد الرميثي أن كلا الزورقين أبوظبي والفيكتوري يحملان اسم الإمارات ويقدمان أفضل ما لديهما، معرباً عن أمله وتفاؤله بقدرة أحد الزورقين في التفوق وانتزاع صدارة البطولة مع نهاية جولات الصين والتي تقام منها جولة ختامية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى سباق اليوم.

الإمارات في «كونجرس» دولي الزوارق السريعة

دبي (الاتحاد)

يشارك ‬اتحاد الرياضات ‬البحرية ‬في ‬الكونجرس ‬رقم ‬90 ‬للجمعية ‬العمومية ‬للاتحاد ‬الدولي ‬للمحركات ‬السريعة (‬يو ‬أي ‬أم) ‬والذي ‬يختتم ‬اليوم ‬في ‬بودفا ‬بجمهورية ‬الجبل ‬الأسود ‬بمشاركة ‬كل ‬الدول ‬الأعضاء ‬وحضور ‬الدكتور ‬رافائيلي ‬كيولي ‬رئيس ‬الاتحاد ‬الدولي. ويترأس‎ ‬وفد الإمارات ‬حريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز ‬رئيس الاتحاد، ‬ويضم ‬الوفد ‬أحمد ‬إبراهيم ‬محمد ‬نائب ‬رئيس ‬اتحاد ‬الرياضيات ‬البحرية ‬المدير ‬التنفيذي ‬لنادي ‬الفجيرة ‬الدولي ‬للرياضيات ‬البحرية ‬وعضو ‬لجنة ‬الزوارق ‬السريعة ‬بالاتحاد ‬الدولي (‬الكومنوف) وينعقد‎ ‬اليوم الاجتماع ‬العام ‬للجمعية ‬العمومية ‬في ‬بودفا ‬بعد ‬أسبوع ‬حافل ‬من ‬الاجتماعات ‬المتلاحقة ‬شملت ‬العديد ‬من ‬اللجان ‬المختلفة ‬والتي ‬سترفع ‬اليوم ‬تقاريرها ‬إلى ‬الاجتماع ‬العام (‬الكونجرس) ‬لاتخاذ ‬اللازم، ‬حيث ‬يتوقع ‬أن ‬يشهد ‬العديد ‬من ‬الأجندة ‬والمداولات ‬الجادة ‬بين ‬الدول ‬الأعضاء ‬من ‬أجل ‬تطوير ‬الرياضات ‬البحرية ‬بشكل ‬عام ‬ورياضات ‬الزوارق ‬السريعة ‬والدراجات ‬المائية.