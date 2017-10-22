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لاعبو 44 دولة يستعرضون مهاراتهم في بساط جامعة الإمارات

نجاح باهر لـ «دولية» محترفي العين للجو جيتسو
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تاريخ النشر: الأحد 22 أكتوبر 2017

العين (الاتحاد)

اختتمت أمس منافسات بطولة العين الدولية لمحترفي الجو جيتسو في جامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة لاعبي أكثر من 44 دولة، تنافسوا على مدار يومين في البطولة التي تندرج في التصنيف العالمي للاتحاد، وسلسلة التصفيات المؤهلة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث فتحت البطولة أبوابها أمام جميع الفرق المحلية والعالمية للمشاركة وتمثيل كل مستويات الكفاءات الرياضية والمهارات والفئات العمرية.وشهد يوما البطولة مستوىً متميزاً ومنافسات قوية بين اللاعبين المشاركين ضمن فئة «من دون بدلة» خلال اليوم الأول، الذي احتضن نزالات ضمن 40 فئة من مختلف الأوزان للمحترفين حاملي مختلف أنواع الأحزمة.

وقدم لاعبو الإمارات أداءً مشرّفاً في أول أيام البطولة، حيث انتزع محمد المطروشي ذهبية وزن 73 كجم، وفاز سالم علي مبارك بذهبية وزن 46 كجم ناشئين، بينما فاز حمد الأحبابي بذهبية وزن 50 كجم ناشئين، وسالم الظاهري بذهبية وزن 55 كجم ناشئين، وعبد الله المنذري بذهبية 60 كجم ناشئين، وعبد الله الحاسمي بذهبية 66 كجم ناشئين، وماهر الطاهر بذهبية 73 كجم ناشئين، وخليفة الهاشمي بذهبية 60 كجم حزام أبيض، وعبد الرحمن البرغوثي بذهبية وزن 75 كجم حزام أبيض، وخالد الطاهر بذهبية وزن 60 كجم حزام أزرق، وحمدان البلوشي بذهبية وزن 83 كجم حزام بنفسجي، وزايد الكعبي بذهبية وزن 108 كجم حزام بني.

وشهدت ثاني أيام البطولة منافسات فئة «بالبدلة» للذكور والإناث وتمكن علي المشقري من الفوز بذهبية وزن 55 كجم حزام أبيض ناشئين، وفاز علي الراشدي بذهبية وزن 60 كجم حزام أبيض ناشئين، وعبد الله القبيسي بذهبية وزن 94 كجم حزام أبيض ناشئين، وساري الكتبي بذهبية وزن 46 كجم حزام أزرق ناشئين، وخالد العلي بذهبية وزن 50 كجم حزام أزرق ناشئين، ومحمد العصاري بذهبية وزن 55 كجم حزام أزرق ناشئين، وعبد الله المنذري بذهبية وزن 60 كجم حزام أزرق ناشئين، وسالم الظاهري بذهبية وزن 94 كجم حزام أزرق ناشئين.

أما عن فئات الفتيات، ففازت ندى البلوشي بذهبية وزن 63 كجم حزام أبيض ناشئين، ونوال البلوشي بذهبية وزن 82 كجم حزام أبيض ناشئين، وشريفة النعماني بذهبية وزن 48 كجم حزام أزرق ناشئين، ومهرة الهنائي بذهبية وزن 57 كجم حزام أزرق ناشئين، وعفرة العلي بذهبية وزن 63 كجم حزام أزرق ناشئين، ولطيفة العرياني بذهبية وزن 82 كجم حزام أزرق ناشئين.

أما في فئات المحترفين، فاز إبراهيم الحمادي بذهبية 56 كجم حزام أبيض، وخليفة الهاشمي بذهبية 62 كجم حزام أبيض، وعبد الله الجنيبي بذهبية وزن 69 كجم حزام أبيض، وحمد النواد بذهبية وزن 56 كجم حزام أزرق، وخالد الطاهر بذهبية وزن 62 كجم حزام أزرق، وعبد الرحمن البرغوثي بذهبية 77 كجم حزام أبيض، وراشد المهيري بذهبية 110 كجم حزام أبيض، وعلي حسن بذهبية 62 كجم حزام أبيض، وثامر الشامسي بذهبية 69 كجم حزام أبيض، ومحمد حسين بذهبية 110 كجم حزام أبيض، وحميد عيسى بذهبية 77 كجم حزام أبيض، وحمد نواد بذهبية 56 كجم حزام أزرق، خالد الطاهر بذهبية 62 كجم حزام أزرق، وخليفة الكعبي بذهبية 69 كجم حزام أزرق، وحمد النعيمي بذهبية وزن 85 كجم حزام أزرق، وأحمد مراد بذهبية وزن 94 كجم حزام أزرق، وخالد الكعبي بذهبية وزن 110 كجم حزام أزرق، وخالد الدرمكي بذهبية وزن 85 كجم حزام أزرق، ومحمد المنهالي بذهبية وزن 69 كجم حزام بنفسجي، وسعود الحمادي بذهبية وزن 85 كجم حزام بنفسجي، وجاسم مبارك بذهبية وزن 69 كجم حزام بنفسجي، ومحمد الشامسي بذهبية وزن 110 كجم حزام بنفسجي. ... المزيد
     
 

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