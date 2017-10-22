نجاح باهر لـ «دولية» محترفي العين للجو جيتسو

العين (الاتحاد)

اختتمت أمس منافسات بطولة العين الدولية لمحترفي الجو جيتسو في جامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة لاعبي أكثر من 44 دولة، تنافسوا على مدار يومين في البطولة التي تندرج في التصنيف العالمي للاتحاد، وسلسلة التصفيات المؤهلة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث فتحت البطولة أبوابها أمام جميع الفرق المحلية والعالمية للمشاركة وتمثيل كل مستويات الكفاءات الرياضية والمهارات والفئات العمرية.وشهد يوما البطولة مستوىً متميزاً ومنافسات قوية بين اللاعبين المشاركين ضمن فئة «من دون بدلة» خلال اليوم الأول، الذي احتضن نزالات ضمن 40 فئة من مختلف الأوزان للمحترفين حاملي مختلف أنواع الأحزمة.

وقدم لاعبو الإمارات أداءً مشرّفاً في أول أيام البطولة، حيث انتزع محمد المطروشي ذهبية وزن 73 كجم، وفاز سالم علي مبارك بذهبية وزن 46 كجم ناشئين، بينما فاز حمد الأحبابي بذهبية وزن 50 كجم ناشئين، وسالم الظاهري بذهبية وزن 55 كجم ناشئين، وعبد الله المنذري بذهبية 60 كجم ناشئين، وعبد الله الحاسمي بذهبية 66 كجم ناشئين، وماهر الطاهر بذهبية 73 كجم ناشئين، وخليفة الهاشمي بذهبية 60 كجم حزام أبيض، وعبد الرحمن البرغوثي بذهبية وزن 75 كجم حزام أبيض، وخالد الطاهر بذهبية وزن 60 كجم حزام أزرق، وحمدان البلوشي بذهبية وزن 83 كجم حزام بنفسجي، وزايد الكعبي بذهبية وزن 108 كجم حزام بني.

وشهدت ثاني أيام البطولة منافسات فئة «بالبدلة» للذكور والإناث وتمكن علي المشقري من الفوز بذهبية وزن 55 كجم حزام أبيض ناشئين، وفاز علي الراشدي بذهبية وزن 60 كجم حزام أبيض ناشئين، وعبد الله القبيسي بذهبية وزن 94 كجم حزام أبيض ناشئين، وساري الكتبي بذهبية وزن 46 كجم حزام أزرق ناشئين، وخالد العلي بذهبية وزن 50 كجم حزام أزرق ناشئين، ومحمد العصاري بذهبية وزن 55 كجم حزام أزرق ناشئين، وعبد الله المنذري بذهبية وزن 60 كجم حزام أزرق ناشئين، وسالم الظاهري بذهبية وزن 94 كجم حزام أزرق ناشئين.

أما عن فئات الفتيات، ففازت ندى البلوشي بذهبية وزن 63 كجم حزام أبيض ناشئين، ونوال البلوشي بذهبية وزن 82 كجم حزام أبيض ناشئين، وشريفة النعماني بذهبية وزن 48 كجم حزام أزرق ناشئين، ومهرة الهنائي بذهبية وزن 57 كجم حزام أزرق ناشئين، وعفرة العلي بذهبية وزن 63 كجم حزام أزرق ناشئين، ولطيفة العرياني بذهبية وزن 82 كجم حزام أزرق ناشئين.