مؤتمر بطولة «جراند سلام أبوظبي» للجودو اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة «جراند سلام أبوظبي» للجودو 2017، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، مؤتمراً صحفياً في الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم، بصالة الاتحاد في المشرف، وسيتم خلاله الكشف عن رعاية البطولة التاسعة وكل الترتيبات التي تمت لاستضافة وإنجاح البطولة وبرنامجها وتوقيتاتها الزمنية والمنتخبات المشاركة والفعاليات المصاحبة.

وتحدد مساء الخميس المقبل موعداً لحفل الافتتاح الرسمي بصالة آيبيك الرياضية بمدينة زايد الرياضية، ويسبق الافتتاح الرسمي سلسلة من مباريات الدور التمهيدي على مستوى الجنسين تستمر منافساتها حتى مساء السبت المقبل الحالي، وكان الاتحاد الدولي للجودو قد اعتمد مشاركة 50 دولة في البطولة من بينها منتخبات 6 منتخبات عربية هي الإمارات، الأردن، المغرب، مصر، لبنان، والسودان الذي يشارك لأول مره.

وتجمع البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبه من مختلف المستويات والأوزان يتقدمهم أبطال الإمارات وكوكبة من اللاعبين المصنفين العالميين مما يسهم في زيادة رقعة الإثارة والتحدي للفوز بميداليات بطولة أبوظبي 2017 المؤهلة للأولمبياد.