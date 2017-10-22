30 فريقاً في «دولية» الفجيرة للقدرة الشطرنجية

رضا سليم (دبي)

كشف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تفاصيل بطولة الفجيرة الدولية الأولى للقدرات الشطرنجية، التي تقام 11 نوفمبر المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبدعم فني من اتحاد الشطرنج، وبهدف تشجيع ونشر الابتكار والإبداع، وتطبيقا للخطة الاستراتيجية للنادي 2013 -2108.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية قدرها 60 ألف درهم، وتعتبر من أعلى جوائز البطولات الشطرنجية في الدولة، ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 30 فريقا على أن يضم كل فريق 3 لاعبين أساسيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بمقر اتحاد الشطرنج أمس بحضور الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للعبة، المشرف الفني على البطولة، والدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس النادي، وعبدالعزيز العبدولي الأمين العام للنادي وجاسم هيكل عبدالرحمن مدير شؤون اللاعبين بالنادي، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد. ووجه آل بركت الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وإلى راعي الحركة الرياضية الشيخ صالح بن محمد الشرقي.وأكد رئيس النادي أن الحدث هو الأول من نوعه في العالم ويعتبر ابتكار شطرنجي جديد، يسهم في إحداث نقلة نوعية في مفهوم وتطوير منظومة اللعبة بالدولة من حيث تطوير ميكانيكية فكر اللاعبين ومهاراتهم الذي يعكس على اللعبة وتحقيق نتائج غير مسبوقة وهو الطريق إلى حل تفاصيل اللعبة الشطرنجية وكان الهدف من ابتكار القانون صقل الجوانب الفنية لدى اللاعبين وتحفيزهم على التركيز.وأضاف: «الهدف الذي نسعى إليه هو تطوير اللعبة ليس فقط في النادي بل على مستوى الدولة، لأن العمل الشطرنجي هو منظومة متكاملة وهناك تعاون كبير بين النادي والاتحاد في كل البطولات، لأنه المظلة الرسمية وهذا التعاون دائما ما يصب في مصلحة اللعبة، والمنتخبات الوطنية بشكل عام، والبطولة جاءت نتيجة عصف ذهني حتى وصلنا للخروج بها للنور». وقال مهدي عبدالرحيم: «حرصنا أن تكون في البطولة في يوم مميز وتاريخ مميز حيث تقام 11 نوفمبر، على أن تنطلق الساعة 11 صباحا، والبطولة تتألف من 5 مراحل، منها 4 مراحل لحل مسائل شطرنجية والمرحلة الخامسة بطولة شطرنج خاطف مسجلة في الاتحاد الدولي للشطرنج من 7 جولات».وأضاف: المسائل الشطرنجية التي تستخدم في البطولة وضعها خبراء اللعبة لتحقيق أفضل استفادة منها لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة واخترنا 3 متخصصين محايدين من الاتحاد لوضع المسائل الشطرنجية، وستشهد البطولة تنافسية شديدة لأنها مفتوحة لجميع الجنسيات. وكشف عن قيام وفد من الاتحاد والنادي لزيارة الأندية الشطرنجية في كافة أنحاء الدولة للترويج للبطولة والدعوة للمشاركة، والمتوقع أن يشارك ما يقرب من 30 فريقا ويضم كل فريق 3 لاعبين، ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة 60 ألف درهم جوائز لأصحاب المراكز الأولى. حيث ستكون هناك 3 فئات الأولى للرجال والثانية تحت 16 سنة والثالثة تحت 10 سنوات. وأشار إلى أن النادي سيقوم بحملة ترويجية للبطولة خلال الأيام المقبلة بعدما فتحنا باب التسجيل سواء على البريد الإلكتروني للنادي أو على «الواتساب» على أن يكون آخر يوم للتسجيل الأول من نوفمبر المقبل. وقال محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس النادي إن شعار البطولة تم تصميمه بالشكل الذي يجعله يجمع عدة معان قادت لإقامة البطولة كونها ابتكارا إماراتيا جديدا لم يسبق لأي جهة عالمية ان نفذته بنظام لعب البطولة الحالية، فهو يشير لاسم الفجيرة مكان إقامة البطولة، كما أن الألوان الأصفر والبنفسجي والأخضر والسماوي وهي ألوان الإيجابية تشير إلى الروح الرياضية العالية التي يتمتع بها لاعبو الشطرنج بينما يشير المصباح مع المسننات الى الابتكار والإبداع.