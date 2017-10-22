10 ميداليات لمنتخب الكيك بوكسينج في البطولة العربية بالأردن

عمان (الاتحاد)

أحرز منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج 10 ميداليات ملونة في مشاركته الأولى بالبطولة العربية التاسعة للكيك بوكسينج التي اختتمت أمس الأول بالعاصمة الأردنية عمان، وشهدت البطولة مشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 9 منتخبات هي الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، فلسطين، الجزائر، ليبيا، اليمن إضافةً إلى منتخب الأردن مستضيف البطولة.

ونجح منتخب الأردن الذي شارك بـ 24 لاعبا في حصد المركز الأول بـ 31 ميدالية، عبارة عن 16 ذهبية و8 فضيات و7برونزيات، واحتلت الجزائر المركز الثاني برصيد 20 ميدالية من ضمنها 8 ميداليات ذهبية، فيما احتلت الإمارات التي شاركت بـ 6 لاعبين المركز الثالث البرونزي في الترتيب العام برصيد 10 ميداليات من بينها ثلاث ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين، وحلت الإمارات كذلك في المركز الثاني بتصنيف مسابقة «كوناكت كيك بوكسينج» ما يعد إنجازا من خلال أول مشاركة عربية تحت مظلة مجلس إدارة الاتحاد الجديد، ضمت بعثة المنتخب 6 لاعبين هم: سعيد محمد القبيسي وفارس محمد المنهالي، علي عاصم الخاجة ومنصور أحمد المنصوري، عبيد الكعبي، ومحمد نعيم الأنصاري.

وفي ختام البطولة قام ناصر نصيري نائب رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج رئيس الاتحاد الآسيوي بتتويج الفائزين في حضور رئيس الاتحاد العربي الدكتور باسل الشاعر ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة بحضور فيصل الشحي القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى المملكة الأردنية الشقيقة، وشمل التكريم لاعبنا عبيد الكعبي الفائز بذهبية وزن 71 كجم وفارس المنهالي بذهبية وزن 74 كجم، وسعيد القبيسي بذهبية وزن 74 كجم، وحصد بقية اللاعبين الفضة والبرونز وضعت الأبيض في المركز الثالث البرونزي بالترتيب العام.وأهدى عبد الله سعيد النيادي رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الإنجاز العربي الذي حققه منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج من خلال أول مشاركة خارجية عربية للقيادة الرشيدة عرفانا وتقديرا لما يجده قطاع الشباب والرياضة من اهتمام ورعاية؛ مما ساهم في تفوقهم على حساب منتخبات عريقة في مجال اللعبة ليسطروا إنجازا يسجل لهم بأحرف من نور في مسيرة الاتحاد الوليد الذي أعد تلك الكوكبة في زمن قياسي.وهنأ عبد الله النيادي الاتحاد الأردني على نجاح البطولة، وثمن جهود الجهازين الإداري والفني والتحلي بالروح العالية والتسلح بالإصرار والعزيمة من أجل حصد الميداليات خلال تلك المشاركة التاريخية؛ مما ساهم في رفع راية الإمارات عالية خفاقة في تلك الاحتفالية العربية.