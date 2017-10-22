الجزيرة يخسر للمرة الرابعة في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

تحول فريق الجزيرة إلى لغز كبير بعدما خسر للمرة الرابعة على التوالي في دوري أقوياء اليد، وجاءت الخسارة أمام فريق الشارقة حامل اللقب بنتيجة 25-17 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة الملك الشرقاوي، كان الفريق قد خسر أمام شباب الأهلي – دبي والوصل والعين قبل أن يصل إلى محطة الملك.

في الوقت الذي واصل البطل صدارته لقمة الترتيب برصيد 12 نقطة، ليكون بطل العلامة الكاملة في 4 جولات خاصة أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر أية مباراة حتى الآن.

مشهد المباراة كان صعباً على فريق بطل مثل الجزيرة أن يظل 28 دقيقة على مدار شوطين، دون أن يسجل هدفاً، رغم المحاولات، حيث كانت المباراة تسير بشكل متكافئ ووصلت إلى 7-7، في الدقيقة 20 من الشوط الأول وبعدها توقفت أهداف الجزيرة حتى الدقيقة 18 من الشوط الثاني، فيما واصل أصحاب الأرض المسيرة، ووسعوا الفارق إلى 4 أهداف، وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بفارق 4 أهداف، 11-7.

لم ينجح فريق الجزيرة مع بداية الشوط الثاني من تعديل النتيجة في حين سجل الشارقة هدفين، ورفع النتيجة إلى 13-7، وفي منتصف الشوط يسجل عبدالحميد الجنيبي أول أهداف الجزيرة بالدقيقة 18، ولكن المباراة انتهت بفوز أصحاب الأرض 25-17