«التبديل الاستثنائي» يثير الجدل وبني ياس يطالب بإعادة المباراة

أسامة أحمد (دبي)

أثار «التبديل الاستثنائي» عند النقطة 19/‏21 في الشوط الرابع لنهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة الذي ابتسم للزعيم العيناوي الجدل عقب الإصابة التي تعرض لها محمد يوسف صقروه لاعب بني ياس للمرة الثانية ليتم استبداله بحسن ماجد ليدخل صقروه مرة أخرى للملعب ويخرج حسن ماجد ليصاب اللاعب مرة أخرى، وبالتالي يمنح الدولي حامد الروسي حكم المباراة بني ياس 3 دقائق من أجل علاج اللاعب ليحدث «غليان» في الملعب وبعد التشاور مع طاقم التحكيم يقرر الحكم السماح لبني ياس بالتبديل الاستثنائي الذي يكون في حال الإصابة فقط.

واحتج الجهازان الفني والإداري لبني ياس على التحكيم مطالبين بإعادة المباراة من منطلق أن الحكم ارتكب خطأً فنياً معللين أن الحالة تتطلب دخول أي لاعب ما عدا اللاعب الذي يتغير بالليبرو، حيث طالبوا بتقديم شكوى في اللحظة نفسها على ورقة المباراة ليرفض طاقم التحكيم، مؤكداً أنه من حق بني ياس إرسال خطاب التظلم إلى اتحاد اللعبة ليستمر «الغليان»، الذي خطف الأضواء من التتويج ليهدئ سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس اتحاد اللعبة لاعبي بني ياس وجهازيهم الإداري والفني، مؤكداً أن كل صاحب حق سيأخذ حقه ويجب على «السماوي» رفع تظلمه إلى الاتحاد.

وقال سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية إن الشركة ستحافظ على مكتسبات وحقوق النادي من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح بعد المشورة الفنية في حالة الجدل.

من ناحيته، أشار رياض المنهالي مدير اللعبة بنادي بني ياس إلى أن القانون واضح، حيث يحق لأي لاعب النزول بديلا للاعب المصاب ما عدا الذي تم تبديله مع الليبرو لأن الحالة استثنائية ويحق لحسن ماجد العودة إلى الملعب مرة أخرى، فيما يرى المصري محمد اللقاني مدرب بني ياس، أكثر الجهازين الإداري والفني احتجاجاً على الحالة، أنه اعترض فنياً خلال النقطة 21 لأنه ليس من حقه الاعتراض بعد المباراة، ويجب أن يكون الاعتراض أثناء الحدث.