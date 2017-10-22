ماتيتش: مورينيو «ماركة مسجلة» في عالم التدريب



تاريخ النشر: الأحد 22 أكتوبر 2017 أنور إبراهيم (القاهرة) أشاد النجم الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد بمديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وقال «إن الرجل يعتبر ماركة مسجلة» و«علامة» مميزة في عالم التدريب، وهو أفضل مدرب عمل تحت قيادته منذ بداية مسيرتي الكروية كلاعب، واعترف «ماتيتش» الذي انتقل لليونايتد هذا الصيف قادماً من تشيلسي، بأن العمل مع مورينيو يكون صعباً أحياناً لأنه يطلب دائماً المزيد من الجهد من اللاعبين، وعلق قائلاً: حتى لو لعبت أفضل مباراة في مسيرتك الكروية، فإنه ينتظر منك أن تقدم ما هو أفضل في المباراة التالية. وقال ماتيتش: إنه رجل يمتلك كل الفضائل الإنسانية، وقد عملت تحت قيادته في تشيلسي وكان ممتازاً، ما شجعني على اختيار اليونايتد الذي يدربه حالياً ليكون فريقي الجديد الذي ألعب له، وتابع ماتيتش: في جلساته الخاصة يتحول مورينيو إلى شخص آخر مختلف تماماً عن الصورة التي انطبعت لدى الجماهير، فهو ليس صارماً أو متجهماً طوال الوقت، وإنما يبدو لطيفاً، ومخطئ من يقول إنه مغرور مثلما تردد بعض الصحف وسائل الإعلام.وقال ماتيتش: لقد جهز مورينيو مجموعة ممتازة من اللاعبين ذوي الإمكانيات والطاقات الهائلة، ووفر لنا كل شيء لكي نحقق النتائج المرجوة، ورفض النجم الصربي الحديث عن أهداف النادي المستقبلية واكتفى بالقول: «عندما أتحدث عن اليونايتد فإنني أعتقد أن الطموحات واضحة للجميع، وعلينا أن نبذل ما في وسعنا لبلوغ هذه الطموحات والأهداف، وسنسعى بكل قوة لاستعادة أمجاد الأجيال السابقة لـ«الشياطين الحمر».جدير بالذكر أن نجم خط الوسط الدولي الصربي ماتيتش المولود في أول أغسطس 1988 (29 سنة) كان انتقل من تشيلسي إلى اليونايتد مقابل 40 مليون جنيه إسترليني وعقد مدته 3 سنوات مع خيار تمديده لعام آخر.