أجويرو 177

لندن (د ب أ)

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على بيرنلي 3 - صفر، أمس، في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري، فيما سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام مضيفه هادرسلفيد 1 - 2، وفاز بورنموث على ستوك سيتي 2 - 1 وليستر على سوانسي سيتي بذات النتيجة ونيوكاسل على كريستال بالاس بهدف.

على استاد الاتحاد، اكتسح مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة، افتتح أجويرو التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وأضاف نيكلاس أوتاميندي الهدف الثاني في الدقيقة 74 قبل أن يختتم ليروي ساني أهداف فريقه في الدقيقة 75، وبالفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث إن هذا الفوز هو السابع على التوالي، والثامن له مقابل التعادل في مباراة واحدة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لبيرنلي هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.

وسجل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الهدف الأول لسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 30، عادل به الرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ النادي مع 177 هدفاً، وكان أجويرو يخوض مباراته الأولى بعد غياب ثلاثة أسابيع لإصابته بكسر في ضلعه إثر حادث سير تعرضت له سيارة أجرة كان على متنها في هولندا.