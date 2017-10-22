سواريز يغيب عن الأوروجواي أمام بولونيا والنمسا

مونتيفيديو (أ ف ب)

يغيب مهاجم نادي برشلونة الإسباني لويس سواريز عن مباراتين وديتين لمنتخب بلاده الأوروجواي في نوفمبر للتعافي من إصابة في ركبته اليمنى، بحسب الاتحاد المحلي.

وقال الاتحاد الأوروجواياني إن «الفريق الطبي لنادي برشلونة اقترح ذلك، للسماح باعتناء مناسب بالركبة اليمنى للمهاجم، بمعالجتها والتوقف عن التمارين البدنية والمنافسة لأسبوع بدءاً من الخامس من نوفمبر»، وسيغيب المهاجم (30 عاماً) عن مباراتين ضد بولونيا في 10 نوفمبر في صوفيا، وبعدها بأربعة أيام ضد النمسا في فيينا، واللتين تقامان تحضيراً لكأس العالم 2018 الصيف المقبل.وكان مدرب النادي الكاتالوني أشار في تصريحات الأسبوع الماضي إلى أن المهاجم يعاني من إصابة في الركبة اليمنى منذ كأس السوبر الإسبانية نهاية أغسطس الماضي، مبدياً في الوقت نفسه اعتقاده بأن اللاعب «لن يتوقف عن اللعب»، وإنه في «حال مثالية».

ولم يغب سواريز عن المباريات الأخيرة لفريقه الإسباني.

وبحسب تصريحات لطبيب المنتخب ألبرتو بان، لن يكون سواريز في حاجة إلى إجراء عملية جراحية، إلا أن تقارير صحفية في الأوروجواي أشارت إلى إمكان حصول تدخل جراحي طفيف.

ومكن سواريز منتخب بلاده من بلوغ مونديال 2018 في روسيا، بتسجيله هدفين في مرمى بوليفيا (4-2) في 11 أكتوبر، مانحاً إياه التأهل المباشر للمرة الأولى منذ 1990، وفي بطولة إسبانيا، سجل سواريز ثلاثة أهداف في ثماني مراحل، بينها هدف برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (1-1) السبت الماضي.