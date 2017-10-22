كين: ينقصني الكثير للفوز بالكرة الذهبية

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم وجود النجم الدولي الإنجليزي هاري كين «هداف فريق توتنهام هوتسبير ضم قائمة الثلاثين لاعباً الذين سيتم الاختيار من بينهم لتحديد النجم الذي يحصل على جائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم هذا العام، إلا إنه اعتراف بأنه لم يأتِ الوقت بعد لكي يفوز بهذه الجائزة، وقال: رائع جداً أن أكون ضمن هذه القائمة، وأن أقاتل من أجل الفوز بالجائزة، ولكنني أعتقد أنه ما زال ينقصني الكثير من العمل وبذل الجهد لكي أتصدر هذه القائمة حتى يمكنني أن أدعي أحقيتي بالكرة الذهبية. واستدرك «كين» الذي حقق بداية موسم رائعة سجل خلالها 11 هدفاً في 11 مباراة لفريقه توتنهام في مختلف المسابقات التي يلعب فيها، قائلاً: ولكنني لست بعيداً كل البعد عن الفوز بها.. فقط ينبغي أن أواصل بذل الجهد والتألق وتسجيل الأهداف وحصد البطولات مع فريقي، وأتمنى أن يحدث ذلك سريعاً لأن هذه الجائزة هي بالفعل حلم كل لاعب، وأملي أن أستطيع الفوز بها يوماً ما.

جدير بالذكر أن هاري كين المولود في 28 يوليو 1993 (24 سنة)، والإنجليزي الوحيد في قائمة الـ«30» مرشحاً للجائزة، يعتبر حالياً من أكثر المهاجمين حسماً وتسجيلاً للأهداف بفضل فاعليته الكبيرة أمام مرمى المنافس، وهو الورقة الرابحة للـ«السبيرز» سواءً في «البريميرليج» أو «الشامبيونزلج»، ويحظى «كين» بإعجاب وتقدير العديد من خبراء كرة القدم ومدربيها الكبار ليس في إنجلترا وحدها، وإنما خارجها أيضاً، حيث أشاد به الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في أكثر من مناسبة قائلاً: كين من أفضل المهاجمين في العالم، وهو لاعب متكامل ومهم جداً لفريقه، وأهم ما يميزه أن كل ما يفعله داخل الملعب إنما يفعله وعيناه وكل تفكيره في اتجاه مرمى الفريق المنافس، وعادة ما تكون تحركاته سريعة ويجيد التمركز الصحيح وخلق المساحات.

يذكر أن «كين» بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي توتنهام في 2009 ولكنه أعير لأندية لإيتون أورينت (2011) وميلوول (2012) وليستر سيتي (2013) ثم عاد بعدها لـ«الاسبيرز» مرة أخرى متألقاً وهدافاً أغرى الكثير من الفرق الكبرى وفي مقدمتها ريال مدريد الذي لا يخفي رئيسه فلورينتينو بيريز رغبته في ضمه، ولعب كين لكل منتخبات الناشئين والشباب الإنجليزية (تحت 17، 19، 20، 21)، وانضم إلى صفوف منتخب «الأسود الثلاثة» منذ أكثر من ثلاث سنوات.