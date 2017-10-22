«الهيئة» تدرس مشروعاً جديداً لإعادة «عمومية» الأندية

معتز الشامي (دبي)
تعكف الأمانة العامة للهيئة العامة للشباب والرياضة، على دراسة عدة مشاريع جديدة، لتطوير العمل الإداري بالاتحادات والأندية، خلال المرحلة المقبلة، من بينها دراسة مشروع جديد لإعادة إحياء الجمعيات العمومية للأندية، ما يتيح فكرة اختيار مجالس إدارات الأندية عبر «الانتخابات» التي تشرف عليها الهيئة وجهات أخرى.
يأتي ذلك تمشياً مع توجهات الدولة من حيث ضرورة تحقيق النقلة المنتظرة في مجال الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه التحديد، واستجابة لرغبة القيادات الرياضية بفرض «رقابة مالية» على جميع الأندية، ما يضمن الإنفاق السليم للميزانيات وعدم هدرها على صفقات اللاعبين، لاسيما في كرة القدم. وتعمل الهيئة حالياً على مشروعين، الأول هو إعداد لائحة قانون الرياضة، الذي سيتم رفعه للجهات المعنية لاعتماده، بعد أن تم الانتهاء منه ورفعه للأمانة العامة لمراجعته، بالإضافة لإنهاء مشروع اللائحة الاسترشادية لجميع الاتحادات الرياضية بشكل عام.
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تتضمن الفكرة الجديدة، عدة محاور يمكن أن تصب في صالح المشروع الجديد، يتعلق الأول بحصر عدد معين من عضويات الجمعية العمومية للأندية، يضم أقطاب تلك الأندية وجماهيرها تمهيداً لزيادة الأعداد وفتحها أمام الراغبين في نيل العضويات العاملة لاحقاً. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت انتقادات لاذعة لإدارات أغلب الأندية، لعدم أدائها للدور المفترض منها، فضلاً عن عدم فاعلية بعض الأعضاء، وهو ما يستدعي ضرورة وجود رقابة على عمل الإدارات، وتطرح فكرة إحياء الجمعيات العمومية، تلك الرقابة الداخلية بجميع الأندية، لاسيما المحترفة منها. وتدرس الهيئة حالياً مسألة الجمعيات العمومية، للأندية الرياضية، بعيداً عن شركات كرة القدم، التي تتبع نموذجاً آسيوياً موحداً عبر نظام التراخيص والمعايير المتعلقة بتطبيق الاحتراف، ورغم ذلك يمكن أن يكون لهذا الجانب، إضافة قابلة للتطبيق، وهي اختيار رئيس لشركة الكرة من بين المجلس المنتخب لإدارة النادي، أو الفصل بين انتخابات شركات الكرة والأندية، وذلك بعد الاطلاع على تجارب الدوريات التي تطبق الاحتراف ولديها جمعيات عمومية تنتخب مجالس إداراتها. وتولي الهيئة العامة للشباب والرياضة للأفكار التطويرية، اهتماماً كبيراً، خاصة في ظل وجود تحركات داخلية ينتظر أن تحقق نقلة في الإدارة الرياضية بشكل عام، لاسيما بدء التنفيذ والعمل بقانون الرياضة الجديد بعد إقراره، وتشرف عليه الهيئة الحالية قبل رفعه للجهات المعنية، فضلاً عن اللائحة الاسترشادية للاتحادات الرياضية التي ستشهد تغييراً في شكل الانتخابات وطبيعة مجالس الإدارات والتركيز على أصحاب الكفاءة الرياضية.