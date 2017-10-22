بترويبا: رحيلي عن ملاعب الإمارات «مؤقت»

مراد المصري (دبي)

أكد البوركيني جوناثان بترويبا، لاعب النصر والجزيرة سابقاً، أن رحيله عن الملاعب الإماراتية سيكون مؤقتاً مع سعيه للعودة، سواء خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة أو الصيف على أبعد تقدير. وجاء حديث بترويبا بعد انضمامه إلى تدريبات فريق باريس إف سي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، مع سعي اللاعب لخوض التدريبات مع الفريق للحفاظ على مستواه من الناحية اللياقة البدنية والفنية، قبل الموافقة على قبول أي عرض من أوروبا، وتحديداً فرنسا أو تركيا، بانتظار دراسة العروض الأنسب في دوري الخليج العربي، حيث تفتح أبواب الانتقالات الشتوية في شهر ديسمبر المقبل.

وأكد أنه يسعى من خلال هذه الخطوة إلى استعادة حساسية المباريات بعد غيابه فترة طويلة بسبب خروجه من قائمة «العميد» في شهر فبراير الماضي، وأيضاً يسعى لمساعدة منتخب بلاده في المباراة المصيرية التي تنتظره في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، وقال: لم أتواجد مع منتخب بوركينا فاسو في المباراة الماضية أمام جنوب أفريقيا بسبب عدم ارتباطي مع فريق حالياً، لكنني أريد التواجد في القائمة الشهر المقبل ووجدت في هذا الحل الأنسب لي. وأكد بترويبا إنه راضٍ عما قدمه في الملاعب الإماراتية في الفترة التي قضاها هنا، وقال: سواء مع الجزيرة أو النصر، الكل تابع أدائي وأرقامي واضحة، وحتى التزامي وسعي دائما لتقديم أفضل ما لديّ في أرضية الملعب، ورغم خروجي من قائمة النصر لكن واظبت على التدريبات حتى آخر يوم في عقدي.

وختم بترويبا حديثه موضحا عدم ندمه على قرار الذهاب للعب في صفوف منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا في شهر يناير الماضي، رغم خروجه من قائمة النصر وتعرضه لإصابة هناك، حيث أكد أن تمثيل منتخب بلاده يبقى دائما واجبا وطنيا لا يمكن التخلي عنه، وقال: حينما تعاقد معي الجزيرة كنت أفضل لاعب في بطولة أفريقيا، فالمنتخب قدمني للجماهير رغم مسيرتي الاحترافية في أوروبا، وأدين دائما بالفضل له.