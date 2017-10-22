ماجد راشد: «الأبيض» جاهز لحجز بطاقة نهائيات آسيا

طشقند (الاتحاد)

بجدية كبيرة وروح معنوية عالية يواصل المنتخب الوطني للشباب «الأبيض الشاب»، تدريباته اليومية خلال معسكره النهائي المقام حالياً بأوزبكستان، استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2018، التي تنطلق يوم 31 أكتوبر الجاري في جمهورية قرغيزستان، حيث يلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه منتخبات عُمان، البحرين، نبيال، وقرغيزستان (المستضيف).

وأكد ماجد راشد سلطان، قائد منتخبنا الوطني للشباب، جاهزية «الأبيض الشاب» للمهمة الخاصة بحجز بطاقة التأهل وبلوغ النهائيات الآسيوية، وقال: هذا هو الهدف الذي نضعه نصب أعيننا ونعمل جميعاً، سواء الجهاز الفني والإداري ونحن كلاعبين، لتحقيقه للوصول إلى الهدف الأسمى والأكبر الذي رسمناه لأنفسنا منذ البداية بالتواجد في نهائيات كأس العالم للشباب 2019، ورفع اسم وعلم الدولة في هذا المحفل الكروي الكبير.

وأشار قائد منتخبنا الوطني للشباب إلى أن «الأبيض الشاب» نجح في حصد الكثير من الفوائد، سواء على مستوى اللاعبين من حيث انسجام المجموعة وبلوغ الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، أو على مستوى الجهاز الفني الذي مثلت له فترة الإعداد وبرنامج التحضير فرصة مثالية لتكوين فكرة عامة عن المنتخب ومستويات اللاعبين وتوظيفهم بالشكل الذي يتناسب مع أسلوب اللعب.

وقال: نستشعر أهمية المرحلة وما تتطلبه من بذل جهود مضاعفة، حيث إننا عازمون على الظهور بصورة قوية وتقديم مستويات ونتائج مشرفة تؤهلنا لحجز بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية في قرغيزستان.

وتابع ماجد سلطان بقوله: نعم قد نكون لم نحقق النتائج الإيجابية في المباريات الودية التي شهدتها مرحلة الإعداد، لكننا لا ننظر في هذه النوعية من المباريات إلى النتائج بقدر ما نهتم بالفوائد الفنية التي تعود علينا من حيث الاحتكاك القوي وانسجام المجموعة، والسعي نحو تطبيق خطط اللعب التي يتطلع المدرب لترجمتها على أرضية الميدان. ونوه ماجد راشد إلى أن صفوف المنتخب شهدت حركة تغييرات خلال المرحلة الماضية من حيث استقطاب عدد من الأسماء الجديدة، عوضاً عن بعض العناصر التي كانت قد شاركت في مراحل الإعداد الأولى وتغيب اليوم لظروف مختلفة من أبرزها تلبية الواجب الوطني بالانضمام إلى الخدمة الوطنية، إلا أننا نلعب في المنتخب كمجموعة واحدة، وثقتنا كبيرة في أنفسنا بأننا قادرون على تغيير الصورة والظهور بشكل أفضل في الاستحقاق الآسيوي المنتظر.

وأشاد قائد منتخبنا الوطني للشباب بما يحظى به «الأبيض الشاب» من اهتمام ومتابعة على مستوى عالٍ من حيث تواجد المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في التدريبات والمباريات منذ بداية مرحلة الإعداد، وصولاً إلى معسكر طشقند، الذي شهد تواجد محمد حارب المحيربي سفير دولة الإمارات لدى أوزبكستان، وقال: حرصهم على التواجد ولقاء اللاعبين وتحفيزهم المستمر يعطينا كلاعبين دافعاً معنوياً كبيراً، ويمثل تحدياً لأنفسنا بأن نكون على قدر المسؤولية والثقة التي مُنِحت لنا بارتداء شعار المنتخب الوطني وتمثيل الدولة وإسعاد شعب الإمارات بالتأهل للنهائيات الآسيوية.

كما أثنى اللاعب على العلاقة المتميزة التي تربط اللاعبين بالجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ليوبينكو درولوفيتش، وكذلك مساعداه خالد داحس وماجد سالم، اللذان يمثل تواجدهما مع المنتخب إضافة مُكملة لدور المدرب في إيصال المعلومة والسعي نحو نقل خبراتهم القيمة للاعبين.