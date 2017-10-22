«الآسيوي» يدعم موقف «المحترفين» في أزمة «تراخيص الأندية»!

معتز الشامي (دبي)

أشادت الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي، بصرامة لجنة دوري المحترفين الإماراتية، في التعامل مع نظام التراخيص، وعدم ميلها لمجاملة أي أطراف، أو السماح بوجود أي خلل في المعايير الأساسية للنظام الجديد لتراخيص الأندية.

ولفتت الأمانة العامة إلى أن تمسك لجنة دوري المحترفين بالمعايير المفروضة على جميع الأندية، وعدم مجاملتها لأي طرف، يصب في صالح الثقة الكبيرة الموضوعة في الاحتراف الإماراتي قارياً، ويثبت أن نظام التراخيص الإماراتي هو الأكثر دقة وتميزاً وتطوراً على المستوى القاري إن لم يكن هو الأفضل قارياً بالفعل، على حد وصف داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي.

وكانت لجنة تراخيص الأندية قد اتخذت قراراها برسوب 6 أندية في نظام التراخيص، وهي، العين، شباب الأهلي، حتا، دبا، بني ياس، كلباء، ومنحت كلا من الوحدة، والجزيرة، رخصة مشروطة، فيما نجح في الحصول على رخص الأندية المحترفة كل من الوصل، النصر، الشارقة، الإمارات، والظفرة، ويحق للأندية غير الحاصلة على رخصة، تقديم طلب للاستئناف، خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ الأندية بالقرار، والذي ينتهي رسمياً مساء الأربعاء المقبل.

دفع كل ذلك «الاتحاد»، للتواصل مع الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي، لمعرفة أسباب التشديد غير المسبوق على نظام التراخيص، وموقف الاتحاد القاري من رسوب أندية لها باع في البطولات القارية بدورينا كما حدث مؤخراً.