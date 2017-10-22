شباب «فخر أبوظبي» كتيبة خاصة في وقت الشدائد

أبوظبي (الاتحاد)

رغم البداية غير المتوقعة للجزيرة هذا الموسم، وحصوله على 5 نقاط فقط، من أصل 15 نقطة ممكنة حتى الآن هو الرصيد الأقل ل «فخر أبوظبي» في أول 5 جولات، منذ بداية عصر الاحتراف، إلا أن هناك مكاسب عدة خرج بها الفريق، أبرزها ظهور مجموعة من شباب النادي بمستوى رائع، أهلهم للاعتماد عليهم، ليكونوا كتيبة خاصة ل «فخر أبوظبي» وقت الشدائد.

وشهد هذا الموسم مشاركة ثلاثة لاعبين في الفريق الأول، وأدوا بصورة متميزة، وهم: محمد العطاس الذي «صال وجال» في مباراة أمس الأول، وسالم العيدي المدافع الأيسر الذي لعب بقوة أيضاً وكذلك عيسى العتيبة الذي يلعب في المركز نفسه.

ولم يكن الثلاثي هم حصيلة أكاديمية الجزيرة في الفترة الماضية فقط، حيث حرص الهولندي تين كات على الاستعانة بالشباب منذ الموسم الماضي، وظهر بشكل جيد، كل من محمد جمال وسالم راشد وكذلك أحمد العطاس.

وظهر محمد العطاس «19 عاماً» الصاعد حديثاً من أكاديمية الجزيرة بمستوى رائع خلال مباراة فريقه أمام الوصل، وتكفل بالجهة اليمنى ل «فخر أبوظبي» وأهم مهامه إيقاف خطورة البرازيلي ليما هداف الدوري والوصل، وهو ما حدث بالفعل، ونجح اللاعب في ذلك، وأدى بمستوى رائع على الصعيد الدفاعي، وكذلك الهجومي.

العطاس تحدث بعد المباراة عن أسباب نجاحه في مهمته، وقال: بكل تأكيد ثقة الجهاز الفني واللاعبين هي السبب الرئيس وراء الأداء المتميز داخل الملعب، مشيراً إلى أن تين كات المدير الفني ل «فخر أبوظبي» أكد له أنه لاعب متميز، وقادر على إيقاف خطورة ليما، كونه يملك قدماً مثله مثل لاعب الوصل.

وأضاف: كانت المهمة صعبة بكل تأكيد نظرياً، لكن عمليا الأمور جيدة بفضل الثقة في النفس التي حصلت عليها، وشدد على أن مباراة الوصل هي الانطلاقة الحقيقية بالنسبة له، وأنه سوف يقاتل من أجل حجز مكان في التشكيلة الرئيسية ل «فخر أبوظبي» في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجزيرة قادر على العودة، وأن مشوار البطولة لا يزال طويلاً، ولا يمكن الحديث عن سباق المنافسة بين الفرق على الدوري حالياً.