«الترسانة الجزراوية» تحطم «السلسلة الثامنة»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

بدت نتيجة التعادل السلبي، «مُرضية» للجزيرة والوصل، في قمة الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، رغم استمرارية مسلسل بحث «فخر أبوظبي» حامل اللقب عن انتصاره الثاني في البطولة، بعد تعثره في أربع جولات على التوالي للمرة الأولى، في الوقت الذي تنازل فيه «الإمبراطور» عن صدارة المنافسة بعد أسبوع واحد.

ومنحت الاستراتيجية الدفاعية للجزيرة الذي افتقد عدداً من عناصره الهجومية المؤثرة، بقيادة الثنائي الوطني علي مبخوت وأحمد خليل، الفرصة أمام الفريق، لإيقاف «المد الهجومي» لـ «الأصفر» الذي فشل في هز شباك المنافسين للمرة الأولى، خلال الموسم الحالي، ليوقف سلسلة استمرت لنحو ثماني مباريات على التوالي في الدوري، منذ آخر تعادل سلبي في الموسم الماضي أمام الأهلي في «الجولة 22»، في الوقت الذي توقفت فيه سلسلة الأهداف المتتالية للبرازيلي ليما هداف الوصل عند حاجز 7 مباريات سابقة على صعيد كل المسابقات، منذ مواجهة حتا في الجولة الأخيرة للموسم الماضي.

ولم يمنع الأداء المتميز للحكم عمار الجنيبي، والذي استحق إشادة الدولي السابق فريد علي، والمحلل التحكيمي لصحيفة «الاتحاد»، من أشهار البطاقة الصفراء لثمانية لاعبين من الفريقين، كثالث أعلى معدل للإنذارات في مباريات الدوري، قبل ختام الجولة الخامسة مساء أمس الأول، وشهدت مباراتا عجمان وشباب الأهلي دبي في الجولة الثانية، والوحدة وحتا في الجولة الخامسة أعلى معدل للإنذارات بنحو تسع بطاقات صفراء، مقابل 8 إنذارات في مباراة الجزيرة والوصل، توزعت على خماسي «فخر أبوظبي» سالم راشد، سالم عبدالله، محمد جمال، مبارك بوصوفة، محمد فوزي، مقابل ثلاثة إنذارات على لاعبي الوصل، عبدالله النقبي، وحيد إسماعيل، وعلي سالمين، حيث يغيب الأخير عن مباراة فريقه المقبلة أمام دبا الفجيرة في الجولة الثالثة، بداعي الإيقاف، بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

من جانبه، وصف الهولندي تين كات مدرب الجزيرة أداء فريقه بأنه متميز للغاية، في ظل المتاح أمامه، والظروف التي يعاني منها الفريق في الوقت الراهن، وقال: لم نملك خيارات كثيرة في المباراة، وكان لزاماً علينا اللعب بطريقة حذرة، خاصة أننا نفتقد القوة الضاربة للفريق بسبب الإصابات. وشدد تين كات على أن الجزيرة سيطر على الشوط الأول، وكان قادراً على التسجيل، لكن لم يحدث ذلك، مشيراً إلى أن الوصل سيطر على الشوط الثاني، من دون فائدة على الإطلاق.