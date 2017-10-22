«البرتقالي» يتخلص من «الرعب القاتل»!

وليد فاروق (دبي)

مع اقتراب مباراة النصر وعجمان من نهايتها، ودخول أحداثها الدقائق العشر الأخيرة، وضع الجهاز الفني لـ«البرتقالي» والجماهير أيديهم على قلوبهم، خشية تكرار السيناريو الذي حدث مع الفريق مرات عدة، باستقبال الأهداف القاتلة في التوقيت الصعب، مما عرضه لخسارة المباريات الأربع السابقة، بسبب استقبال 7 من أصل 10 أهداف هزت الشباك «البرتقالية»، رغم تقدم عجمان على منافسيه مرتين، ومع ذلك تكبد الهزيمة، ونجح عجمان في كسر «العقدة» أمام «العميد» أمس الأول، ليخرج بثلاث نقاط غالية محصلة الفوز الأول له هذا الموسم.

يضاف إلى ذلك أن الفريق تجاوز مسألة عدم جدوى تقدمه ومبادرته بالتهديف، حيث خسر مباراتين من بين أربع جولات، رغم أنه المبادر بالتهديف أمام شباب الأهلي دبي، وخسر 1-3، وكرر السيناريو نفسه بتفاصيل أكثر إثارة في لقاء العين، وسجل هدفين، قبل أن تستقبل شباكه 3 أهداف، ومعظم الأهداف في الدقائق العشر الأخيرة.

وتخلص عجمان من «نحس» عدم فوزه على النصر في أي مباراة بالدور الأول لدوري المحترفين، حيث انتهت جميعها بتفوق «العميد» أو التعادل، فيما حقق «البرتقالي» 3 انتصارات جميعها في الدور الثاني.

ويحسب لمجلس إدارة النادي تمسكه بالجهاز الفني، بقيادة أيمن الرمادي، رغم وجود بعض المطالبات بالتغيير بعد الخسائر الأربع الماضية، وعدم حصوله على أي نقطة من أصل 12 نقطة ممكنة، ورغم أنه من الوارد رحيل المدرب الذي يفشل 4 مباريات، بدليل مغادرة بيسيرو «الشارقة»، وجوكيكا «حتا»، إلا أن عجمان تمسك بالرمادي، ليأتي «الفرج» بفوز مهم وغالٍ على «الأزرق».