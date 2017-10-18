طرح 30% من أسهم «إعمار للتطوير» للاكتتاب العام

يوسف العربي (دبي)

وافق مساهمو «إعمار العقارية»، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد في دبي أمس، على طرح 30% من أسهم شركتها التابعة «إعمار للتطوير» للاكتتاب العام، لتتحول لشركة مساهمة عامة يتم إدراجها في سوق دبي المالي.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية، إن من المتوقع طرح حصة 30% من الشركة خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل، على أن يبقى اتخاذ هذه الخطوة مرهوناً بإنهاء بقية الإجراءات اللازمة للطرح.

وأوضح العبار أن «إعمار للتطوير» تضم أصول التطوير العقاري داخل السوق الإماراتية والتي تشكل نحو 20% من أصول المجموعة «إعمار العقارية»، مؤكداً أن الوقت الحالي مناسب لطرح الأسهم.

وخلال الاجتماع ذاته، وافقت عمومية شركة إعمار العقارية على تحويل بعض أصول نشاط التطوير العقاري الخاص بشركة إعمار العقارية داخل الإمارات إلى «إعمار للتطوير».