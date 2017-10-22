«الطيران المدني» تحتفل باليوم العالمي للمراقبين الجويين

دبي (الاتحاد)

احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني في دولـة الإمارات باليوم العالمي للمراقبين الجويين، تقديراً وعرفاناً لدور المراقبين الجويين وعطائهم اللامحدود في سبيل الحفاظ على سلامة الخطوط الجوية، الذي يصادف 20 أكتوبر من كل عام لذكرى تأسيس الاتحاد الدولي لروابط المراقبين الجويين عام 1961، لتعريف كل المجتمعات في العالم بأهميـة دور المراقب الجوي.

وتعتبر مهنة المراقب الجوي من أكثر المهن التي تحمل على عاتقها مسؤوليـة كبيرة؛ لأنه المسؤول عن توجيه الطائرات بحرفيـة وفعّاليـة عبر سماء الإمارات من مركز الشيخ زايد للملاحة الجويـة في أبوظبي، وذلك من وإلى مطارات البلاد في كل من أبوظبي، دبي، العين، الشارقة الفجيرة، ورأس الخيمة، ومع تسـارع حركة نمو الأجواء في المنطقـة تزداد المسؤوليـة على عاتقهم.