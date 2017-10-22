وفد إماراتي يبحث إنشاء مشروع سياحي في تونس

ساسي جبيل (الاتحاد)

بحث وفد من المستثمرين من دولة الإمارات، مع وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، بتونس، سلمى اللومي الرقيق، إنجاز مشروع سياحي كبير في محافظة نابل بتكلفة 300 مليون دولار. وتناول اللقاء الذي جمع الوفد الإماراتي بمكتب وزيرة السياحة التونسية أمس، آليات الانطلاق القريب في إنجاز المشروع السياحي الكبير بمدينة الحمامات السياحية بمحافظة نابل، جنوب شرقي العاصمة تونس.

وكان محافظ نابل منور الورتاني، في وقت سابق، أكد في تصريح صحفي، أن وفداً إماراتياً عبّر عن رغبته في إحداث مشروع منتجع سياحي بمدينة الحمامات، على أرض مساحتها 120 ألف متر مربع، وباستثمارات قدرها 300 مليون دولار، مضيفاً أن المشروع يتكون من نزل من فئة 5 نجوم وفيلات وشاليهات مطلة على البحر ومدينة ألعاب مائية وميناء ترفيهي وجزر اصطناعية.

وأشار محافظ نابل، في ذات السياق إلى أهمية هذه المشاريع لمحافظة نابل وانعكاساتها الإيجابية على الحركة الاقتصادية ومساهمتها في التشغيل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً أنه أمر بتشكيل لجنة تعنى بمتابعة الملفات الإدارية لهذا المشروع وتسهيل السبل لإنجاز هذا المشروع الضخم، مشدداً على عمق العلاقات التونسية الإماراتية.