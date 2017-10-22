«أبوظبي العالمي» يتعاون مع «تنظيم الأسواق المالية الفرنسية»

أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع «هيئة تنظيم الأسواق المالية الفرنسية» لتعزيز مجالات الابتكار في تقديم الخدمات المالية، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير ممارسات التكنولوجيا المالية في فرنسا والإمارات.
وتتيح الاتفاقية للجانبين دعم المشاريع المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة وتمكينهما من الاستفادة من «المختبر التنظيمي» لسوق أبوظبي العالمي، ومجالات الابتكار وفرق العمل المتخصصة المتاحة لدى الهيئة.
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وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: «تشكل هذه الاتفاقية أول تعاون من نوعه بين سوق أبوظبي العالمي وهيئة تنظيمية فرنسية للقطاع المالي، وهي تمثل شراكة فعالة لتعزيز عمق الروابط المتميزة بين أبوظبي وفرنسا، بما يؤكد على أهمية الجهود المستمرة والإنجازات التي حققها سوق أبوظبي العالمي على صعيد التكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين الجدد لدعم وتمكين الشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير وتقديم حلول ومنتجات مالية مبتكرة في أسواق عالمية جديدة».