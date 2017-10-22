«أبوظبي العالمي» يتعاون مع «تنظيم الأسواق المالية الفرنسية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع «هيئة تنظيم الأسواق المالية الفرنسية» لتعزيز مجالات الابتكار في تقديم الخدمات المالية، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير ممارسات التكنولوجيا المالية في فرنسا والإمارات.

وتتيح الاتفاقية للجانبين دعم المشاريع المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة وتمكينهما من الاستفادة من «المختبر التنظيمي» لسوق أبوظبي العالمي، ومجالات الابتكار وفرق العمل المتخصصة المتاحة لدى الهيئة.

من جهة أخرى، وأعلن سوق أبوظبي العالمي، وبنك أبوظبي التجاري، عن دخولهما في شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل وجهات النظر والمعلومات والتشاور والتعاون بين المؤسستين العريقتين لبناء بيئة خصبة لتطوير التكنولوجيا المالية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات المتحدة بصفة عامة. وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، وريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، في مقر مركز التحول إلى التكنولوجيا الرقمية بالمبنى الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: «تشكل هذه الاتفاقية أول تعاون من نوعه بين سوق أبوظبي العالمي وهيئة تنظيمية فرنسية للقطاع المالي، وهي تمثل شراكة فعالة لتعزيز عمق الروابط المتميزة بين أبوظبي وفرنسا، بما يؤكد على أهمية الجهود المستمرة والإنجازات التي حققها سوق أبوظبي العالمي على صعيد التكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين الجدد لدعم وتمكين الشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير وتقديم حلول ومنتجات مالية مبتكرة في أسواق عالمية جديدة».