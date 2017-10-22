القمة العالمية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تنطلق اليوم بأبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تنطلق اليوم في أبوظبي، فعاليات القمة العالمية السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2017 التي يستضيفها مصرف الإمارات المركزي وتستمر فعالياتها بالعاصمة الإماراتية لمدة 3 أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري. وتنعقد القمة تحت عنوان «نحو تجديد زخم التمويل الإسلامي: ترسيخ المرونة والحفاظ على النمو».

وكان معالي مبارك رشيد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أكد أن «المجتمع المالي في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال افريقيا سيستفيدون بشكل كبير من المداولات والمناقشات خلال هذه القمة العالمية، واعرب عن سرور مصرف الإمارات المركزي باستضافة أقرانه من قادة وأصحاب الاهتمام المنتمين للمجتمع المالي العالمي في أمارة أبوظبي». وأضاف أن مصرف الإمارات المركزي قد انضم لمجلس الخدمات المالية الإسلامية منذ عام 2004 بوصفه عضواً كامل العضوية، كما انه احد أعضاء المجلس الأعلى لهذه الهيئة الدولية الواضعة للمعايير».

وأشار الى أنه باستثناء السلطات الإشرافية، ستشارك في الحدث 14 مؤسسة في الدولة، بينها، مصارف إسلامية، وشركات تكافل، ووكالات تصنيف، وشركات استثمار ذات عضوية في مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقال إن «دولة الإمارات تستضيف القمة للمرة الثانية، ونأمل أن تساعد أنشطة القمة وتبادل الخبرات بين الوفود والخبراء على تركيز اهتمامنا على القضايا ذات الصلة المباشرة بالتمويل الإسلامي في الوقت الذي نسعى فيه لمواصلة تنمية هذا القطاع وجعل دولة الإمارات مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي في المنطقة».

يذكر ان القمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تهدف الى لقاء مجموعة مرموقة من قادة صناعة الخدمات المالية الإسلامية وخبرايها من جميع انحاء العالم، وكان الحضور في القمم السابقة يتضمن الجهات الفاعلة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وخاصة اعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية من بين السلطات الرقابية والإشرافية، والمنظمات الدولية الحكومية، والمختصين، والجهات الفاعلة في السوق.