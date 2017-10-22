«تنظيم الاتصالات»: السوق المحلية ليست بحاجة لمشغل ثالث

حاتم فاروق (أبوظبي)

يشهد قطاع الاتصالات المحلي مرحلة جديدة من المنافسة بين مشغلي ومزودي الخدمات والمنتجات بعد إطلاق شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لشرائح «سوايب»، وإعلان شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن العلامة التجارية الجديدة «فيرجن موبايل»، بحسب الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة.

وقالت الهيئة لـ «الاتحاد»، إن إطلاق العلامات التجارية الجديدة «سوايب» و«فيرجن» لا يعني أن سوق قطاع الاتصالات بالدولة بحاجة إلى مشغل ثالث في هذه المرحلة، مؤكدة أنها تواصل مراقبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها سوق الخدمات والمنتجات حالياً، لضمان استمرارية تأقلم هيكل القطاع مع التغيرات.

ونفت الهيئة وجود احتكار للخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء والمستهلكين بقطاع الاتصالات، معربة عن رضاها التام للتطورات التي يشهدها سوق الهواتف المتحركة بعد تجاوز معدلات انتشار الهاتف المتحرك بالدولة أعلى المعدلات العالمية، مؤكدة أن الدولة تمتلك في حالياً إحدى أكثر شبكات الهاتف المتحركة تطوراً على مستوى العالم مع معدلات تغطية واسعة جداً، في الوقت الذي تعد أسعار خدمات ومنتجات قطاع الاتصالات معقولة جداً حسب المعايير الدولية.

تصاعد المنافسة