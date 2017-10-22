فـرج الفـرج طالب بدرجة «مبتكر» ورائد أعمال

حاتم فاروق (أبوظبي)

كان الإعلان عن فوز ابتكاره في مسابقة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية، مفترق طرق في حياة فرج الفرج صاحب فكرة جهاز «برايل آي للمكفوفين»، لتتحول أمنياته وأحلامه إلى تطوير مشروعه لخدمة البشرية ولتمثيل دولة الإمارات خير تمثيل في المسابقة العالمية لـ«رواد القصر» حينما تنطلق في لندن خلال ديسمبر المقبل.

وقال الفرج، الطالب بالسنة النهائية في كلية العلوم قسم الأحياء بجامعة الإمارات، إن فكرة الابتكار جاءت من خلال زميل لنا ضعيف البصر ويدعي سيف الدين الذي أصبح أحد مؤسسي فريق «برايل آي» الذي يتكون من 5 أفراد، مؤكداً أن البداية كانت عندما فاز فريق العمل بمسابقة «بالعلوم نفكر» كأفضل مشروع في فئة المشاريع الجامعية من خلال فكرة الجهاز الذي يساعد ضعاف البصر والمكفوفين على القراءة.

وابتكار «برايل آي» كما يقول الفرج، عبارة عن جهاز محمول يعمل بتقنية المسح الضوئي، من خلال استخدام الكاميرا المثبتة على الجهاز المدعومة بتقنية (OCR) التي تعمل على تحويل النص من حروف إلى لغة «برايل» القابلة للمس، مؤكداً أن الجهاز يسهل حمله واستخدامه في أي زمان ومكان لخدمة فئة الأفراد الذين يعانون من ضعف في البصر والمكفوفين.