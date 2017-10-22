«الدار» تضيـف 5700 وحدة سكنية جديدة لسوق أبوظبي خلال عامين

سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر شركة الدار العقارية حالياً الأعمال الإنشائية في 10 مشاريع تضيف أكثر من 5700 وحدة عقارية لسوق أبوظبي، بواقع 5300 شقة وفيلا سكنية، و431 قطعة أرض، إضافة إلى مساحات تجزئة، فيما يتوقع بدء الأعمال الإنشائية في 4 مشاريع جديدة، توفر نحو 2800 شقة سكنية وفندقية، وفندقين ومساحات تجارية خلال 6 أشهر.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، في حوار لـ«الاتحاد»، إن المشاريع العشرة الجاري تنفيذها حالياً يتم إنجازها بالكامل خلال عامين، موضحاً أنه يجري إنشاء 4 مشاريع في جزيرة ياس، توفر نحو 3400 وحدة هي «ياس إيكرز» و«وست ياس» و«مايان» و«أنسام»، إضافة إلى 1672 شقة ضمن مشروعي «شمس ميرا» و«ذا بردجز» بجزيرة الريم، بجانب 230 شقة في «الهديل» بشاطئ الراحة.

كما يجري تطوير 431 قطعة أرض بمشروعي «جزيرة الناريل» بالبطين، و«المريف» في مدينة خليفة، بالإضافة إلى 33 ألف متر مربع من المساحات التجارية بمشروع «توسعة الجيمي مول» بالعين.

وأوضح الذيابي، أن محفظة الشركة السكنية تضم عدد آخر من الوحدات السكنية ضمن عدة مشاريع، من المقرر البدء في إنشائها خلال الفترة المقبلة، مثل مشروع «وترز أج» السكني الذي يطل على الواجهة المائية في جزيرة ياس، والذي تم إطلاقه مؤخراً، ويتألف من 2255 وحدة سكنية ضمن 13 مبنى سكنياً بتكلفة إجمالية 2.4 مليار درهم.