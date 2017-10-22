مشاركة الكويت في «إكسبو 2020» الأكبر من نوعها

دبي (كونا)

قال وكيل وزارة الإعلام والمفوض العام لجناح الكويت المشارك في معرض «إكسبو 2020» طارق المزرم إن مشاركة الكويت في المعرض ستكون الكبرى من نوعها بتاريخ مشاركاتها في هذا الحدث العالمي.

وأضاف المزرم عقب توقيع الكويت للعقد الرسمي الخاص بمشاركتها في (إكسبو 2020) أن القيادة السياسية لدولة الكويت تولي اهتماما خاصا لمشاركة الكويت في المعرض الذي سيقام للمرة الأول في دولة الإمارات البلد العربي الشقيق. وأوضح أن الكويت حجزت بالتنسيق مع الجانب الإماراتي مساحة كبيرة داخل «إكسبو 2020» لتقيم عليه جناحها الذي سيضم جهات رسمية كويتية عدة.

وأوضح أن مشاركة الكويت ستكون تحت شعار «رؤية الكويت 2035» الذي سيشمل تحت مظلته كل نواحي خطة الكويت التنموية، خاصة ما يتعلق باستدامة الموارد والطاقة البديلة والتنمية البشرية والاقتصاد المعرفي.

وذكر المزرم أن جناح دولة الكويت سيكون في منطقة يطلق عليها «منطقة الاستدامة» داخل المعرض. وأشاد المزرم بتعاون الجانب الإماراتي ممثلا بوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020» ريم الهاشمي لإنجاح المشاركة الكويتية معربا عن الشكر لحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال. وأعرب المزرم عن الثقة بقدرة دولة الإمارات في إنجاح هذا المعرض العالمي وحرصها على أن ينجز ويخرج بشكل متميز وجودة عالية في التنفيذ «كي يكون مثالا يحتذى للنسخ المستقبلية القادمة للمعرض».

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور محمد الراشد، إن اللجنة المنظمة قررت أن يكون شهر أبريل 2018 موعداً لبناء الجناح الكويتي في المعرض، موضحاً أن معهد الكويت سيكون شريكاً أساسياً في الجناح.

من جهته قال القنصل العام لدولة الكويت في دبي ذياب الرشيدي، إن أهمية مشاركة الكويت في المعرض نابعة من الإرث الحضاري الخليجي الذي تشترك فيه دولة الإمارات وباقي دول الخليج، وأضاف أن الكويت بمشاركتها في المعرض تقوم بما تمليه عليها ضوابط الأخوة تجاه دولة الإمارات لإنجاح هذا الحدث، مؤكداً أن الجانب الإماراتي أعرب عن استعداده لتقديم كل أوجه الدعم لهذه المشاركة، وأكد أن الكويت في قارب واحد هدفه إنجاح هذا التجمع الثقافي الدولي، مؤكداً أن نجاح الإمارات استضافة الحدث هو نجاح للكويت.