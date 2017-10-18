«سياحة أبوظبي» تروج لمعالم الإمارة في الصين

العين (الاتحاد)

تطمح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى استقطاب المزيد من الزوار الصينيين لاستكشاف المعالم السياحية والترفيهية المتميزة والمتنوعة في الإمارة، وذلك خلال جولتها الترويجية في مدينة شنغهاي الصينية ضمن المبادرة الجديدة «أسبوع أبوظبي في الصين»، بمشاركة عدد من أبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في أبوظبي.

وتتصدر الصين حالياً قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة، حيث بلغ عدد النزلاء الصينيين 242.000 نزيل في 166 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو 68% مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

ويضم الوفد المشارك في «أسبوع أبوظبي في الصين» كلاً من الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وجزيرة ياس، ومتحف اللوفر أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير، وقصر الإمارات.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الزوار الصينيين القادمين إلى أبوظبي، سواء بغرض قضاء عطلة ترفيهية ممتعة، أو لحضور جدول المؤتمرات والأعمال العالمية التي تحتضنها أبوظبي، وذلك بعد قرار منح الزوار الصينيين تأشيرات الدخول عند الوصول في مطلع العام الجاري. وقد تقدمت الصين على الهند على قائمة أكبر أسواقنا السياحية الخارجية، ونسعى إلى إطلاق مبادرات وشراكات جديدة تساهم في دفع عجلة هذا النمو المستدام».