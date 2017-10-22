قمـة أبوظبـي للتكنولوجيـا المالية تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الافتتاحية المرتقبة لقمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» الأولى من نوعها في المنطقة، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتمتد القمة يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من رواد قطاع التكنولوجيا المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتتميز القمة بجدول أعمال يضم مجموعة نقاشات تفاعلية، ودورات تجريبية، وورش عمل موجهة لمجتمع التقنية المالية على الصعيدين المحلي والدولي.

وستتيح الفعالية المحصورة بالمدعوين على مدار اليومين فرصة متميزة لتبادل الأفكار الجديدة وتوطيد علاقات العمل، فيما يستعد القطاع لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً التي من شأنها المساعدة على دفع تطورات التقنية المالية نحو المستقبل. وتتضمن بعض نقاط الرئيسة التي سيتم التركيز عليها في «فينتك أبوظبي»، دور العاصمة الإماراتية في مسيرة التكنولوجيا المالية العالمية، وريادة الأعمال في النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا المالية، والقواعد الخاصة بالتغيير المحوري. علاوة على ذلك سيتنافس 11 متسابقاً مؤهلاً في تحدي ابتكار فينتك أبوظبي للتكنولوجيا المالية، في تقديم حلولهم المبتكرة لعدد من المشاكل التي تلوح في أفق هذا القطاع.

وتستضيف «فينتك أبوظبي»، نخبة من القادة الدوليين والعديد من رجال الأعمال والخبراء والمختصين الإقليميين في القطاع للمشاركة في الندوات والجلسات الحوارية للقمة، أبرزهم فادي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة «ومضة كابيتال»، الذي سيشارك في ندوة «تحويل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمركز دولي للابتكار»، وإليزابيث لوملي، المتحدثة العالمية في شؤون التكنولوجيا المالية الشهيرة بلقب «الأم الروحية للتكنولوجيا المالية»، التي ستتحدث في جلسة بعنوان «المجتمعات النامية: التطورات العالمية للتكنولوجيا المالية»، ويوبي بنجامين، الشريك المؤسس ومدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة «توكن»، الذي سيشارك في جلسة بعنوان «الاتصال المستقبلي» التي ستركز على واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وتقنية توزيع البيانات، وستضم قائمة الحضور رواداً في مجال التكنولوجيا المالية مثل سعيد أميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلج آند بلاي»، وسوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في هيئة النقد بسنغافورة، وآخرون.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «نحن مسرورون بإقامة الدورة الافتتاحية من قمة فينتك أبوظبي، ونتطلع قدماً للترحيب بكل الضيوف ورواد التكنولوجيا المالية، وتعتبر القمة فعالية محفّزة للمشاركات والنقاشات التي ستتحدى الأشخاص المعنيين وتدفعهم للتفكير بمستقبل النظام البيئي الكفيل بدعم الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، وأنا على ثقة تامة من أننا سنشهد يومين متميزين يتم فيهما تبادل الأفكار، وبناء وتعزيز علاقات الصداقة، وإطلاق الأعمال التجارية».