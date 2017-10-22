«سي بابلز» تهرب من بيروقراطية باريس إلى سويسرا

باريس (أ ف ب)

انتقلت سيارات الأجرة الطائرة على المياه المعروفة باسم «سي بابلز» إلى سويسرا بعد إرجاء التجارب التي كان يفترض أن تجرى في باريس، على ما قال مخترعها البحار الان تيبو. وأوضح البحار، لوكالة فرانس برس، أن «التجارب أرجئت. لا يمكن أن نستمر في العمل من دون نتيجة ونمضي أشهراً بمناقشة الأمر مع الإدارات».

وقال تيبو، إن مرفأ باريس المستقل يفرض ألف يورو في اليوم للموقف، في حين أن منطقتين في سويسرا «تؤكدان لنا أنهما ستمولان بنيتنا التحتية».

وأكد المخترع «أريد أن أرى هذه الفقاعات تطير»، مشيراً إلى أن عدة دول في العالم مهتمة بشراء اختراعه.

وفي أبريل المقبل، سيقام خط تجريبي بين جنيف ومنطقة قريبة. وستدرج خمس «فقاعات» في شبكة النقل وستشكل سيارات أجرة عند الطلب. وكان نموذج أولي جرب في 16 يونيو الماضي في نهر السين، وجلست فيه رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو التي تدعم المشروع منذ البداية.

وأوضح تيبو أن «سي بابلز» تعمل بالدفع الكهربائي مع أقواس مصنوعة من ألياف الزجاج طافية تبقي بفضل سرعتها الزورق خارج المياه على ارتفاع خمسين سنتمتراً من سطح المياه.