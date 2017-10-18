الرياض تطبق المرحلة الثالثة من تأنيث محال المستلزمات النسائية

الرياض (د ب أ)

بدأت، أمس السبت، آلاف السعوديات في إدارة المحال الخاصة ببيع المستلزمات النسائية رسمياً في مختلف مناطق المملكة، بعد تطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

وتأتي المرحلة الثالثة من التأنيث استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتين أطلقتهما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال السنوات المنصرمة.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في بيان له وزع أمس، إن «هذه المرحلة تشمل أنشطة بيع العطور النسائية والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى متعددة الأقسام، والأقمشة النسائية».

ومن بين الأنشطة المستهدفة «المحال الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل».

واشترطت الوزارة أن يكون «مكان عمل النساء في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية وفي قسم خاص ولائق بالنساء، ولا يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، في حين إذا كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب تعيين حراسة أمنية على القسم النسائي».