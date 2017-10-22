«ستاندر تشارترد»: نمو حذر للاقتصاد الأردني 2018

عمان (بترا)

توقع باحثان اقتصاديان في بنك ستاندرد تشارترد أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا في العام المقبل 2018 «لكن بحذر» بتأثير إيجابي من إعادة فتح الحدود بين الأردن والعراق وتحقيق النمو في دول الخليج العربي نتيجة الإصلاحات التي تجري هناك.

وأجمعا، في لقاء صحفي، على أن الاقتصاد الأردني واجه تحديات عديدة معظمها مرتبط بالصراعات التي شهدتها المنطقة والتحديات الجيوسياسية والأمنية، والتي أدت بآثار سلبية على التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج بشكل رئيسي.

وأكدت المدير التنفيذي لقسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد، ديمة جردانة، أهمية توزيع العبء الضريبي بين الشركات وتوسيع الشريحة الخاضعة وتقليل الاستثناءات كونها ستحسن من كفاءة إدارة الضريبة، وإعطاء التهرب الضريبي اهتماما أكبر وانه كلما كانت الضريبة أقل نسبة وكلما كانت الشريحة أوسع، كلما ارتفعت كفاءة النظام الضريبي.

وقالت إن انخفاض أسعار النفط وانتظام استيراد الغاز لتوليد الطاقة سيسهم في تحسين الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تخفيف الضغوط المالية على موازنة الحكومة، لافتة إلى أن أي ارتفاع في أسعار النفط سيستفيد منه الاقتصاد الأردني.