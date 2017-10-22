الفالح: أسعار النفط في تحسن واستقرار

بغداد (رويترز، د ب أ)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في بغداد أمس، إن سوق النفط العالمية تشهد تحسناً واستقراراً. وأشاد الفالح، في كلمة ألقاها في افتتاح معرض بغداد الدولي بالتعاون بين العراق والسعودية. وقال وسط تصفيق الحضور من وزراء عراقيين ومسؤولين كبار ورجال أعمال «خير مثال على أهمية التعاون بين بلدينا والتنسيق هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار».

وأضاف في وقت لاحق للصحفيين أن السعودية والعراق اتفقا على ضرورة الالتزام تماما بالخفض في إنتاج النفط الذي وافقت عليه أوبك وروسيا ومنتجون آخرون لرفع الأسعار. وقال إن السوق تحسنت كثيراً ولكن ما زال الطريق طويلا.

والفالح أول مسؤول سعودي يلقي كلمة عامة بالعراق منذ عدة عقود. وبدأ البلدان في 2015 في اتخاذ خطوات نحو تحسن العلاقات بعد علاقات مضطربة على مدى أكثر من 25 عاماً منذ الغزو العراقي للكويت في 1990. وزار الفالح العراق من قبل هذا العام.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن الفالح ونظيره العراقي جبار اللعيبي اتفقا على التعاون في تنفيذ قرارات الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج من أجل رفع أسعار النفط. وأعلن وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، أمس، عن مباشرة شركة نفط البصرة بضخ كمية 200 ألف برميل يوميا من حقول الوسط والجنوب، إضافة إلى معدل الصادرات النفطية اليومية البالغة أكثر من 3 ملايين و200 ألف برميل يوميا التي يتم تصديرها عبر الموانئ الجنوبية.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي، في بيان صحفي، إن «القرار الذي اتخذناه يأتي تعويضا عن الكميات التي فقدها العراق نتيجة تراجع الصادرات النفطية من الحقول الشمالية عبر منفذ جيهان التركي، بسبب عمليات فرض القانون الجارية في كركوك وعدد من المحافظات الشمالية». وأضاف:»سيتم الاستمرار في عمليات ضخ الكميات الجديدة لحين عودة الصادرات النفطية من الحقول الشمالية إلى معدلاتها السابقة».

وذكر أن «ذلك لا يؤثر بتاتا على التزام العراق بقرار خفض الإنتاج، وأن الوزارة حريصة على الإسراع في وضع الحلول والمعالجات للحقول والمنشآت النفطية في محافظة كركوك ونينوى وصلاح الدين».

من جهته، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن «وزير النفط قد وجه المسؤولين والشركات النفطية بالإسراع في عملية تقييم أنبوب الصادرات النفطية كركوك- جيهان، وأنبوب نقل النفط الخام كركوك - بغداد وإعادة تأهيلهما». وأضاف أن «الوزارة تعمل على نقل وتصريف النفط الخام من حقول كركوك بهدف تلبية احتياجات المصافي ومحطات الطاقة الكهربائية في محافظات الوسط والجنوب، ومعالجة تراكمات جميع المشاكل الفنية والأضرار التي تسببت بها الحرب على عصابات داعش الإرهابية، وتداعيات الاستيلاء على حقلي باي حسن وهافانا، وتأثيرهما على الإنتاج الوطني من حقول كركوك ومشاكل تصريف النفط الخام». وأوضح أن «الوزارة تواصل الليل بالنهار من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح».