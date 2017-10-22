«دبي باركس» تفتتح «ليونز جيت»

مصطفى عبد العظيم(دبي)

شهدت دبي باركس خلال عطلة الأسبوع الماضي إقبالًا قياسياً في أعداد الزوار، حيث تدفق العديد من الأسر والمجموعات السياحية الخليجية والأجنبية إلى المنتزه الذي تحول إلى وجهة رئيسية للعائلات في العطلات، خاصة مع التخفيضات الكبيرة على أسعار تذاكر الدخول والتي بلغت نسبتها 44%، بالإضافة إلى عروض البطاقات السنوية.

وتزامنت عطلة الأسبوع مع افتتاح منطقة ليونزجيت وهي المنطقة الخامسة والأخيرة في منتزه موشنجيت، أحد المنتزهات الأربعة الحالية في دبي باركس، التي تستعد لافتتاح منتزه سيكس فلاجز وهو المنتزه الخامس والأخير ضمن المخطط العام للوجهة الترفيهية في عام 2019، حيث تجري حالياً أعمال البنية التحتية للمنتزه.

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي في «دي إكس بي إنترتينمنتس» الشركة المالكة لـ«دبي باركس آند ريزورتس»، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح منطقة ليونز جيت في موشنجيت مساء أمس الأول، إنه بافتتاح ليونز جيت تكتمل جميع مناطق الترفيه الخمس داخل منتزه موشنجيت وفقاً للمخطط العام للمنتزه، مشيراً إلى أنه روعي في التصميم العام أن يكون هناك توسعة في هذه المناطق بشكل طبيعي وصحي.

وكشف الملا عن بدء أعمال البنية التحتية في المنتزه الخامس والأخير ضمن دبي باركس، وهو منتزه سيكس فلاجز المتوقع افتتاحه عام 2019، ليكتمل بذلك المخطط العام لدبي باركس، مشيراً إلى أن دبي باركس نجحت في النصف الأول من العام في استقبال 1.1 مليون زائر إلى منتزهاتها الأربعة «موشنجيت دبي» و«بوليوود باركس دبي»، «ليجولاند دبي»، إضافة إلى حديقة الألعاب المائية «ليجولاند ووتر بارك».