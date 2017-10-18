45.9 مليار دولار استثمارات خارجية في جنوب الصحراء الأفريقية

دبي (الاتحاد)

‬كشف ‬تحليل ‬حديث ‬لغرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي ‬عن ‬ارتفاع ‬تدفقات ‬الاستثمار ‬الأجنبي ‬المباشر ‬إلى ‬منطقة ‬غرب ‬إفريقيا ‬بنسبة ‬12% ‬خلال ‬عام ‬2016، ‬حيث ‬بلغت ‬قيمتها ‬11.4 ‬مليار ‬دولار‬، ‬وذلك ‬بفضل ‬تعافي ‬الاستثمارات ‬القادمة ‬إلى ‬نيجيريا.

ولفت التحليل المبني على بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، والذي أصدرته غرفة دبي على هامش استعداداتها لاستضافة المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في بداية نوفمبر المقبل، إلى أن منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى جذبت استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 45.9 مليار دولار خلال العام الماضي، بانخفاض بنسبة 8% مقارنةً بعام 2015، حيث يعزى هذا الانخفاض في معظمه إلى تراجع أسعار السلع.

ويعزى الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة منذ عام 2014 إلى تراجع تدفقات الاستثمار إلى أنجولا التي تعد أكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت حصتها 31% في 2016، بقيمة بلغت 14.4 مليار دولار.

وتميزت الدول الرئيسية التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة خلال عام 2016 باقتصاديات متنوعة في شرق أفريقيا، حيث تصدرتها إثيوبيا التي جذبت استثمارات أكثر من قبل، وقد بلغت 3.2 ‬مليار ‬دولار ‬وسجلت ‬نمواً ‬سنوياً ‬قدره ‬46%. ‬وكانت ‬البنية ‬التحتية ‬والصناعة ‬من ‬القطاعات ‬الرئيسية ‬التي ‬جذبت ‬استثمارات ‬أجنبية ‬مباشرة ‬في ‬أثيوبيا، ‬كما ‬استقبلت ‬موريشيوس ‬استثمارات ‬أجنبية ‬مقدرة ‬وخاصة ‬في ‬قطاع ‬الخدمات، إضافة ‬إلى ‬مدغشقر.

وجذبت غانا استثمارات أجنبية في عام 2016 بقيمة بلغت 3.5 ‬مليار ‬دولار ‬وبنمو ‬سنوي ‬قدره ‬9%. ‬ويعد ‬النفط ‬والغاز ‬القطاع ‬الرئيسي ‬للاستثمار ‬الأجنبي ‬المباشر ‬في ‬غانا ‬خلال ‬2016، ‬إضافة ‬إلى ‬الاستثمارات ‬الإقليمية ‬في ‬مجال ‬تصنيع ‬الكاكاو ‬بالشراكة ‬مع ‬ساحل ‬العاج.

وأضاف التحليل أنه رغم تفاوت التقدم والتطور الذي تحقق في الدول الإفريقية، فإن غالبية هذه الدول قد غيرت مسارها الاقتصادي، وحققت مكاسب بارزة في جوانب الدخل والتقليل من حدة الفقر والتحسن النسبي في البنية التحتية.

بدأ النمو الاقتصادي في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى منذ منتصف 2014، يواجه صعوبات بفعل صدمات خارجية مثل انخفاض أسعار السلع وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وعودة السياسة النقدية الأميركية إلى مسارها الطبيعي. وقد أثرت هذه الصدمات الخارجية سلباً على أداء الاقتصاد الكلي في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية في 2016، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لهذه المنطقة 1.3% ‬والذي ‬يعتبر ‬أقل ‬مستوى ‬تسجله ‬المنطقة ‬في ‬حوالي ‬عقدين ‬من ‬الزمان، وبحلول 2016، تراجع إجمالي تجارة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى 559.8 ‬مليار ‬دولار ‬لتبلغ ‬بذلك ‬أدنى ‬مستوياتها ‬منذ ‬عام ‬2010. ‬مقارنة ‬بأعلى ‬قيمة ‬حققتها ‬تجارة ‬هذه ‬المنطقة ‬في ‬2011 ‬والتي ‬بلغت ‬818.9 ‬مليار ‬دولار ‬.