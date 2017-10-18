«اقتصادية دبي» تحصل على «الاعتماد الأوروبي» لأول معيار لإسعاد قطاع الأعمال

دبي (الاتحاد)

حصلت اقتصادية دبي على الاعتماد الأوروبي من النمسا، لأول معيار إماراتي لإسعاد المتعاملين بقطاع الأعمال، والذي قامت اقتصادية دبي بتطويره بالتعاون مع إحدى جهات الاعتماد الدولي في هذا المجال، وذلك عن إنشاء وتطوير أول معايير إماراتية معتمدة لإسعاد المتعاملين ذات صبغة دولية تتواءم مع منهجية وهيكلية المواصفات القياسية الدولية طبقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، إضافة إلى إنشاء أول مركز تميز لإسعاد المتعاملين معتمد داخل اقتصادية دبي يختص بعمليات تأهيل وتدريب واعتماد شركات قطاع الأعمال طبقاً للمعايير المطورة المعتمدة، وتطبيق ونشر وتطوير هذه المعايير في إسعاد المتعاملين بالإمارة والمنطقة، وتقديم خدمات التطوير المستمر في مجال إسعاد المتعاملين لقطاع الأعمال في دبي.

وقال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع شؤون الاستراتيجية: «تساهم اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة في تفعيل استراتيجية الإمارة لسعيها لتكون المدينة الأسعد في العالم، والتركيز على الجانب الاقتصادي منها في تحقيق سعادة المتعاملين بكل فئاتهم من خلال تطوير الخدمات وبيئات العمل والكفاءات الجوهرية الخاصة بهذا المجال في كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الإمارة بما يعزز مركز الدولة في تحقيق مؤشر السعادة العالمي». وأوضح أن المعيار الجديد يغطي مجالات متعددة ومنها القيادة، وتشمل ما يجب أن تقوم به الإدارة العليا من مهام في تمكين ثقافة إسعاد المتعاملين، وإنشاء نظام إدارة إسعاد المتعاملين، والتخطيط ويشمل وضع الأهداف والاستراتيجيات لإسعاد المتعاملين وتحديد الفرص والمخاطر المرتبطة بها، وتوفير الإمكانات والوسائل التي من شأنها الرفع من رضا المتعاملين عن مستوى الخدمات المقدمة. وأشارت هنادي عيد، مدير إدارة إسعاد المتعاملين، أنه بعد بدء تشغيل المركز فإن على المؤسسات الاقتصادية الراغبة في تطبيق هذا المعيار والحصول على اعتماد، أن تتقدم لاقتصادية دبي برغبتها في ذلك وفقاً لما سيتم الإعلان عنه لاحقاً. وسيكون ذلك من خلال ما سيقوم المركز بتقديمه من خدمات تأهيل وتدريب واعتماد للمؤسسات الاقتصادية وفقاً للمعيار الجديد من خلال شركائها الاستراتيجيين نظير رسوم ميسرة.ويهدف معيار إسعاد المتعاملين لقطاع الأعمال إلى إيجاد معيار واضح ومتكامل لضمان تحقيق الجودة والكفاءة والفعالية في أداء مؤسسات قطاع الأعمال في إسعاد المتعاملين بالإمارة والمنطقة من خلال إنشاء مرجعية موحدة وإطار عمل لحوكمة مختلف الأنشطة المتعلقة بهذا المجال، ووضع مقاييس أداء واضحة وموحدة بين مؤسسات قطاع الأعمال في إسعاد المتعاملين بالإمارة تتيح إنشاء أول قاعدة بيانات تفصيلية للسعادة المؤسسية في القطاع الاقتصادي تتيح قياس مستوى أدائها على مستوى الإمارة. ونشر ثقافة التطوير والتحسين المستمر في إسعاد المتعاملين بدبي. وإنشاء مركز لبحوث إسعاد المتعاملين ومركز لتكنولوجيا السعادة على مستوى الأمارة للارتقاء بهذا المجال لأعلى مستويات الأداء. وعقد شراكات دولية في مجال معايير وضوابط وحوكمة إسعاد المتعاملين وتطوير جوائز متخصصة بالسعادة المؤسسية على المستوى المحلي والدولي. وتطوير مركز الدولة في تحقيق مؤشرات أداء حكومي عالمية.

ويغطي المعيار الجديد أيضاً كلا من الموارد، وتشمل أهمية توفير الموارد اللازمة لنجاح خطط إسعاد المتعاملين سواء الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والتي تتمتع بروح إيجابية أو الموارد التقنية والمرافق اللازمة لتحقيق رضا المتعاملين، والعمليات، مثل عمليات تصميم وتنفيذ إجراءات تقديم الخدمة وسهولة وكفاءة أدائها ودراسة إجراءات التعامل مع المتعامل لتحقيق أفضل تجربة له وتوفير الراحة والأمان له أثناء حصوله على الخدمة، والقياس والتحسين المستمر: وهو القياس المستمر لمستوى أداء نظام إدارة إسعاد المتعاملين وتحديد فرص التحسين المستمر له.

نظام عالمي للتنظيف الذاتي لخلايا الإضاءة الشمسية

دبي (الاتحاد)

طورت «كامبيون إنترناشيونال»، الشركة الإماراتية المتخصصة في الإضاءة المستدامة للمشاريع الحضرية، أول تقنية ثورية للتنظيف الذاتي لخلايا وحدات الإنارة بالطاقة الشمسية في العالم، وتستعرضها للمرة الأولى عالمياً عبر منصة معرض «دبي للطاقة الشمسية» التي تقام بالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2017» في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وتشكل التقنية الجديدة تقدماً مهماً في صناعة وحدات الإنارة بالطاقة الشمسية، لأنها تأتي ضمن تصاميم الجيل الجديد من وحدات الإنارة المدمجة، وتوفر حلولاً فعّالة للتعامل مع تحديات الأجواء المغبرة والرطبة التي تحد كفاءة وحساسية الألواح الشمسية بمرور الوقت ما لم يتم تنظيفها دورياً، حيث تتيح التقنية لجديدة لألواح خلايا الإضاءة الشمسية التنظيف الذاتي لأسطح الخلايا الكهروضوئية وفق آلية يتم التحكم فيها عن بعد عبر تطبيق «كامبيون» الذكي والآمن عبر شبكة الإنترنت.

وقال محمد الزين، المدير التنفيذي لشركة «كامبيون إنترناشيونال»، إن تقنية التنظيف الذاتي لخلايا ألواح الإنارة بالطاقة الشمسية تشكل تغييراً مهماً في صناعة الإنارة بالطاقة الشمسية، وخطوة متطورة تتماشى مع مفهوم المدن الذكية والطاقة النظيفة المستدامة، مؤكداً أن اختيار دبي لإطلاق التقنية الجديدة أتى نظير نجاحها على مستوى المنطقة والعالم في إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الخضراء المتميزة.