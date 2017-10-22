«ويتيكس 2017» يستقطب كبرى شركات تقنيات المياه

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً النسخة الـ19 من معرض ‬تكنولوجيا ‬المياه ‬والطاقة ‬والبيئة «‬ويتيكس ‬2017» ‬تحت ‬شعار «‬في ‬طليعة ‬الاستدامة»‬، وتستمر من ‬23 ‬وحتى ‬25 ‬أكتوبر ‬الجاري ‬في ‬مركز ‬دبي ‬الدولي ‬للمؤتمرات ‬والمعارض، ‬وتعد ‬نسخة ‬هذا ‬العام ‬من «‬ويتيكس» ‬الأكبر ‬والأضخم ‬من ‬حيث ‬مساحة ‬العرض ‬وعدد ‬الدول ‬المشاركة ‬والرعاة ‬الرسميين ‬والعارضين، بصفته أحد أكبر المعارض المختصة في العالم.

ويعزز مزايا المشاركة في المعرض انعقاده تحت مظلة «الأسبوع الأخضر» بالتزامن مع الدورة الثانية من «معرض دبي للطاقة الشمسية 2017»، والدورة الرابعة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، التي تشهد مشاركة أكثر من 60 متحدثاً من جميع أنحاء العالم في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة، ويشهد ويتيكس 2017، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 70.000 ‬متر ‬مربع ‬في ‬مركز ‬دبي ‬الدولي ‬للمؤتمرات ‬والمعارض، ‬مشاركة ‬نحو ‬2000 ‬عارض ‬من ‬50 ‬دولة.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، على استكمال جميع الاستعدادات والجاهزية التامة لإطلاق النسخة الجديدة من المعرض. وأضاف: «يدعم ويتيكس جهود ترسيخ ريادة الإمارات على خريطة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في العالم، وتنبع أهمية هذه الدورة من المعرض بالتركيز على محاور رئيسة تتضمن حلول وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة».

وشملت دورة هذا العام من معرض «ويتيكس» دعوة قطاعات فرعية أوسع من المصنعين ومزودي الخدمات والشركات التقنية، بما يضمن زيادة كبيرة في نوعية المنتجات والتقنيات المعروضة للوصول إلى شريحة أوسع من الزوار. وسيجمع المعرض المصنعين ومزودي الخدمات مع المسؤولين وصناع القرار والمشترين التجاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، إضافة إلى إتاحة المجال أمام المستثمرين في هذه القطاعات للاطلاع على أبرز ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذه المجالات.