إلياه سات: كوادر وطنية تشرف على تصنيع وإطلاق القمر الثالث في الولايات المتحدة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشرف كوادر وطنية مؤهلة على كامل عملية تصميم وتصنيع وإطلاق القمر الصناعي الثالث «إلياه 3»، الذي دخل المراحل النهائية من التصنيع حالياً في الولايات المتحدة، بحسب منى المهيري، الرئيس التنفيذي للأصول البشرية لشركة «إلياه سات».

وقالت المهيري لـ«الاتحاد»، «يشرف 4 مواطنين حالياً على كامل عملية تصميم وتصنيع وإطلاق القمر الصناعي الثالث الذي دخل آخر مراحل التصنيع في الوقت الراهن»، وأضافت أنه «تم تدريب 15 من الكوادر الإماراتية العاملة في إلياه سات من مختلف التخصصات منذ بدء عملية التصنيع منذ 3 سنوات حيث تتراوح مدة تدريبهم في موقع تصنيع القمر بين 6 أشهر إلى سنة».

ويقدم القمر الصناعي الثالث، الذي سيتم إطلاقه من منطقة كوروا، في غويانا الفرنسية، تغطية أوسع لنطاق الترددات «Ka» في أسواق جديدة في أفريقيا ليغطي 60% من سكان القارة، ويتيح للمرة الأولى وصول التغطية إلى 95% من سكان البرازيل، وتقوم شركة «أوربيتال ساينس» في «دولز في فرجينيا» في الولايات المتحدة الأميركية بعمليات تصنيع واختبار القمر.

وقالت المهيري إن عملية تشغيل القمر بعد نجاح إطلاقه ستكون بأياد إماراتية، فمعظم الكوادر العاملة في مجال التحكم بالأقمار الصناعية من المواطنين.