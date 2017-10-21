ألمانيا: نأمل استئناف تدريب المقاتلين الأكراد

برلين (رويترز)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أمس إن بلاده تأمل أن تستأنف مهمة تدريب مقاتلي قوات البشمركة الكردية غداً الأحد إذا لم يتفاقم الصراع بين الأكراد والحكومة العراقية.

وعلقت ألمانيا الأسبوع الماضي مساهمتها في تدريب البشمركة معللة ذلك بتزايد التوتر بين بغداد والأكراد بعد أن صوت إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق في استفتاء غير ملزم لصالح الاستقلال عن البلاد.

وانضمت ألمانيا إلى دول غربية أخرى وبغداد وجيران العراق في رفض الاستفتاء لأسباب منها مخاوف من أنه قد يضعف التركيز على المعركة ضد تنظيم داعش التي لعب فيها الأكراد دوراً رئيسياً. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية «إذا لم تحدث تغيرات ميدانية خطيرة فمن الممكن جداً أن يستأنف التدريب الأحد».

وأضاف أن ألمانيا اتخذت قرار استئناف التدريب بعد مشاورات مع الجانبين الكردي والعراقي والولايات المتحدة.

وقدمت ألمانيا 32 ألف بندقية ورشاش بالإضافة إلى أسلحة أخرى تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو منذ عام 2014.

ويقدم نحو 150 عسكرياً ألمانياً تدريباً لمقاتلي البشمركة من أجل محاربة متشددي تنظيم داعش في سوريا والعراق.