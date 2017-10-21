باريس تدعو بغداد لضبط النفس واحترام حقوق الأكراد

باريس(رويترز)

دعت فرنسا امس الحكومة المركزية العراقية إلى ضبط النفس بعد أن سيطرت على آخر منطقة في محافظة كركوك الغنية بالنفط وقالت إن على بغداد أن تضع حقوق الأكراد كاملة في الاعتبار.

وتسعى القوات العراقية إلى إعادة بسط سلطة بغداد على الأراضي التي سيطرت عليها القوات الكردية خارج حدود إقليم كردستان شبه المستقل منذ عام 2014 خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس روماتيه-إسباني للصحفيين «نطلب من الحكومة الاتحادية ضبط النفس واحترام حقوق الأكراد كاملة». وقال مسؤولون أكراد إن عشرات الآلاف من الأكراد فروا من كركوك وطوزخورماتو إلى أربيل والسليمانية المدينتين الرئيسيتين في إقليم كركوك شبه المستقل.

وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها أمس الاول إزاء تقارير عن تهجير قسري لمدنيين أغلبهم أكراد وتدمير ونهب منازلهم وشركاتهم في شمال العراق وقالت إن معظم الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها وقعت في طوزخورماتو.

وقالت روماتيه-إسباني إن على الأكراد أيضا أن يقبلوا بالحوار مع بغداد في إطار الدستور.