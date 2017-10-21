«قسد»: الرقة المحررة ستكون جزءاً من سوريا الاتحادية

دمشق (وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية رسمياً أمس تحرير مدينة الرقة، ووصفت التقدم العسكري المهم بالنصر التاريخي الذي أهدته «إلى الإنسانية جمعاء»، في حين أكدت أنها ستسلم مقاليد المدينة إلى مجلس مدني ليدير شؤونها.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، طلال سلو، خلال كلمة له من قلب الرقة، إن محافظة الرقة، بما فيها المدينة وريفها، ستكون جزءاً من سوريا «لا مركزية اتحادية»، وقال «نتعهد بحماية حدود المحافظة ضد جميع التهديدات الخارجية، ونؤكد بأن مستقبل محافظة الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية اتحادية يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم.

إلى ذلك، أوضح أن قوات سوريا الديمقراطية ستسلم الأمن داخل المدينة إلى قوات الأمن الداخلي، كما دعا كافة المنظمات إلى المشاركة بإعادة إعمار الرقة، موضحاً أن مجلس مدينة الرقة المدني سيتولى ملف إعادة إعمار المدينة.

أما عن عودة النازحين المدنيين إلى مدينتهم، فأكد سلو أنه فور تطهير المدينة من الألغام، وتطهيرها بالكامل وتأمينها، سيفتح المجال لعودة النازحين إلى مساكنهم.