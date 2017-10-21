تونس تعفي المقيمين بدول التعاون من تأشيرة الدخول

ساسي جبيل (تونس)

قررت تونس إعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لأراضيها في مسعى لتشجيع حركة السياحة. وقالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي خلال ورشة حول واقع الاستثمار السياحي، انتظمت على هامش المنتدى العربي للاستثمار السياحي، وأعلنت اللومي عن منح المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير الخليجيين، تأشيرة الدخول إلى تونس حال وصولهم المطار. وأوضحت الوزيرة أن أي مقيم في هذه الدول يمكنه الحصول على تأشيرة الدخول إلى تونس بمجرد الاستظهار ببطاقة الإقامة في إحدى دول المنطقة» علما بأن المواطنين من بلدان مجلس التعاون يدخلون تونس دون تأشيرة. وأضافت اللومي أن القرار، الذي تم اتخاذه بالتنسيق بين وزارتي السياحة والداخلية، يرمي إلى تسهيل نفاذ المقيمين الأجانب ببلدان مجلس التعاون الخليجي إلى تونس وتفادي الصعوبات التي تعترضهم في الحصول على التأشيرة.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشهاد، أن تونس «على أتم الاستعداد لإنجاح المشاريع العربية والأجنبية في كل القطاعات ومن بينها القطاع السياحي الذي يعيش حاليا على وقع استعادة نسقه وتوفر أرضية استثمارية تتشكل من 19 مشروعاً تعرضها الحكومة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف الشاهد، أمس الأول خلال المؤتمر التونسي العربي للاستثمار السياحي، متحدثا أمام رجال أعمال ومستثمرين من العالم العربي ومن تونس في افتتاحه أعمال المنتدى التونسي العربي الأول للاستثمار السياحي، أن القطاع الخاص مطالب بالتفاعل مع الإجراءات التي تضعها الحكومة التونسية في مجال الاستثمار. وكشف الشاهد أن الحكومة ضبطت قائمة مشاريع تعمل على تنفيذها خلال العام 2018 وتحتاج تمويلات تشاركية تناهز حوالي 2500 مليون دولار مما يجعلها أرضية تعاون ومجالا استثماريا للمستثمرين العرب والتونسيين مؤكدا أن تونس تعمل على مزيد جلب الاستثمار الخارجي وتمتلك قدرة تنافسية كبيرة.

وعدد الشاهد المزايا التي تمتلكها تونس ومن بينها الموقع الجغرافي وانفتاحها على أوروبا والقارة الإفريقية إلى جانب إقرار قانون الاستثمار وتضمنه حزمة حوافر لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب. وأشار رئيس الحكومة إلى المؤشرات الإيجابية التي يعيش على وقعها القطاع السياحي بعد سنوات من التذبذب «إذ استقطبت تونس زهاء 3 ملايين سائح عربي من إجمالي 5,8 مليون سائح زاروا بلاده منذ مطلع 2017، وحقق القطاع عائدات تقارب 1000 مليون دولار، أي بتطور بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (6 بالمائة بالعملة الصعبة).

وشدد الشاهد على أن التحولات العالمية تطرح على العالم العربي مزيد التكتل وتكثيف الجهود العربية للتعاون المشترك والاستثمار في عدة قطاعات مذكرا بان الحكومة التونسية تعتبر أن تبني رؤيتها لدفع النمو الاقتصادي على تحريك عجلتي الاستثمار والتصدير بما يمكن من تحقيق التعافي الاقتصادي. وينتظم المنتدى العربي التونسي للاستثمار السياحي بالتعاون مع منظمة السياحة العربية وتقدم فيه تونس آليات ضمان الاستثمارات العربية والأجنبية في قطاع السياحة الذي يعد احد أهم ركائز الاقتصاد إلى جانب اطلاع المستثمرين على المشاريع التي تعتزم الحكومة إنجازها.