استشهاد 18 عسكريا مصرياً بمواجهات مع إرهابيين

القاهرة (وكالات)

استشهد 18 ضابطاً وجندياً من رجال الأمن المصري امس، في مواجهات مع إرهابيين في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة.

وقالت مصادر أمنية، إن الاشتباك وقع عندما أطلق الإرهابيون النار على قوة أمنية كانت متوجهة لإلقاء القبض عليهم في مداهمة لوكر الإرهابين.

وذكرت المصادر أن من بين القتلى 6 ضباط على الأقل، وأن 4 من الإرهابيين أصيبوا.

وأوضح مصدر أمني أن الاشتباك وقع عندما أطلق ثمانية من مسلحي حركة (حسم) الإرهابية النار على قوة أمنية كانت متوجهة إلى مكان يختبئون به لإلقاء القبض عليهم. وتابع أن المتشددين لاذوا بالفرار بعد الاشتباك. وأوضح المصدر أن تعزيزات أمنية سقطت في كمين بالمنطقة ما تسبب في زيادة الخسائر البشرية.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوطن» اليومية المستقلة، إن أحد الضباط القتلى يحمل رتبة عميد بينما يحمل اثنان رتبة نقيب ورابع رتبة مقدم وخامس رتبة رائد. وقالت مصادر في وزارة الداخلية، إن عدد القتلى والمصابين في صفوف الشرطة قد يزيد.

وقالت المصادر، إن الإرهابيين استخدموا متفجرات في الاشتباكات.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه «في إطار الجهود المبذولة لتتبع العناصر الإرهابية وتحديد أماكن اختبائها، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها».

وأضاف المصدر «تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومصرع عدد من هذه العناصر وتقوم القوات حالياً بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة وجاري الإفادة بما يستجد من معلومات».