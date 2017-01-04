هانوفر (د ب أ)

حلت شركتا «الإمارات» و«طيران الاتحاد» في المرتبة السادسة والسابعة عالمياً ضمن قائمة أكثر شركات الطيران أماناً في العالم خلال 2016.

وأظهرت الدراسة التي أعدها «مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات» لصالح مجلة «أيرو إنترناشيونال» المتخصصة في موضوعات الطيران، أن شركات الطيران الموجودة في آسيا والشرق الأوسط ما زالت تسيطر على المراكز الأولى، إذ احتفظت شركات «كاثاي باسيفيك» ابالمركز الأول كأفضل شركة طيران في العالم من حيث سجل الأمان.

وفي المركز الثاني، جاءت شركة «أمير نيوزيلاند»، وفي المركز الثالث «هاينان أيرلاينز» الصينية، و«الخطوط الجوية القطرية» في المركز الرابع، في حين جاءت أول شركة طيران أوروبية في المركز الخامس، وهي «كيه.إل.إم» الهولندية.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من تعرض أكبر 60 شركة طيران في العالم لبعض الحوادث التي أدت إلى تحطم الطائرات، فإن أياً من هذه الحوادث لم يسفر عن سقوط قتلى.

اعتمد باحثو المركز على سجلات شركات الطيران والعلاقة بين عدد الحوادث وإجمالي الخسائر على مدى 30 عاماً.